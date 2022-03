Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng mất mốc 2.000 USD/ounce, SJC 3 ngày lỗ hơn 6 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 11/3 giảm, thời điểm 9 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), vàng thế giới đã mất mốc 2.000 USD/ounce. Vàng trong nước vẫn tăng giảm thất thường, thời điểm này, người mua vàng SJC sau 3 ngày đã lỗ hơn 6 triệu/lượng...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 9 giờ sáng nay (11/3) đứng ở mức 1.996-1.996,5 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 3,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.992,2-1.992,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm 3,8 USD/ounce, đứng ở mức 1.993,4 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán vàng ra.

Giá vàng ổn định gần ngưỡng 2.000 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ năm (10/2), sau khi biến động lớn trong vài phiên trước, vì việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukarine hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản an toàn.

Các nhà đầu tư cũng tiếp nhận dữ liệu lạm phát tháng 2 từ Mỹ, với kết quả trùng với kỳ vọng nhưng cũng cho thấy mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ tháng 1/1982.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của nền kinh tế Mỹ tăng lên 7,9% thay vì 7,5% của tháng 1 - phù hợp với kỳ vọng của thị trường với sự tăng vọt của giá năng lượng, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và dự báo áp lực giá cả sẽ gia tăng mạnh sau cuộc xung đột Nga-Ukraine. Lạm phát cơ bản, bao gồm cả chi phí thực phẩm và năng lượng dễ bay hơi, đã tăng lên 6,4%.

Dữ liệu lạm phát mới nhất này là căn cứ quyết định cuối cùng trước cuộc họp về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới (ngày 16/3). Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần trước cho biết, ông ủng hộ mức tăng 25 điểm cơ bản bất chấp những bất ổn kinh tế xung quanh “hậu quả không mong muốn” của xung đột Nga-Ukraine và các lệnh trừng phạt với Nga.

Giá vàng trong nước: Trong phiên 10/3, giá vàng miếng SJC có thời điểm rơi xuống mốc 67,6 triệu/lượng nhưng sau đó đã tăng trở lại vùng gần 70 triệu đồng vào cuối ngày. Trước đó, trong phiên buổi sáng, giá vàng SJC liên tục lao dốc thẳng đứng, với mức giảm lên tới 3,5 triệu đồng/lượng. So với mức đỉnh đạt được trong đợt giá vàng biến động lần này, người mua đã lỗ hơn 6 triệu đồng/lượng chỉ sau 3 ngày.

Kết thúc phiên giao dịch 10/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 67,80 triệu đồng/lượng - 69,62 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 67,00 triệu đồng/lượng - 70,00 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 67,00 triệu đồng/lượng - 70,00 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 68,00 triệu đồng/lượng - 70,50 triệu đồng/lượng.