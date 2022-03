Giá vàng hôm nay 10/3: Vàng đồng loạt lao dốc không phanh.

Giá vàng hôm nay 10/3 trên thị trường quốc tế sụt giảm. Mặt hàng kim loại quý đang chịu một số áp lực bán kỹ thuật, nhiều nhà phân tích lưu ý rằng lạm phát gia tăng có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ cho mặt hàng này và giá có thể quay đầu tăng trở lại.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.991,2-1.991,7 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 2,5 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.993,7-1.994,2 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm 4,8 USD, đứng ở mức 1.986,5 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư đẩy mạnh bán vàng ra.

Giá vàng trên thị trường quốc tế sụt giảm sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết có thể thay đổi quan điểm về nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine.

Trong phiên trước, giá vàng thế giới tăng điên cuồng và lên chạm ngưỡng 2.073 USD/ounce, mức giá cao nhất mọi thời đại. Đến chiều 9/3, trên Kitco giá vàng vẫn đứng ở ngưỡng cao 2.047 USD/ounce.



Mặc dù mặt hàng kim loại quý đang chịu một số áp lực bán kỹ thuật, nhiều nhà phân tích lưu ý rằng lạm phát gia tăng có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ cho mặt hàng này và giá có thể quay đầu tăng trở lại.

Mối quan tâm của thị trường hiện tập trung vào dữ liệu vĩ mô quan trọng là báo cáo CPI của Mỹ, dự kiến được công bố vào hôm nay, thứ năm (10/3).

Các nhà kinh tế cho rằng lạm phát trong tháng 2 có khả năng đã tăng nhanh và còn lâu mới đạt đến đỉnh. Thị trường dự đoán chỉ số CPI hàng năm ở mức 7,9% vào tháng 2 sau khi tăng lên mức cao nhất trong 40 năm là 7,5% trong tháng 1.

Số liệu CPI mới nhất được đưa ra chỉ một tuần trước khi Fed công bố lãi suất. Chủ tịch ngân hàng trung ương Jerome Powell hứa sẽ hỗ trợ mức tăng lãi suất 25 điểm cơ bản.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 9/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,60 triệu đồng/lượng - 70,42 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,60 triệu đồng/lượng - 70,40 triệu đồng/lượng.Doji Hà Nội: 68,00 triệu đồng/lượng - 70,60 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 68,00 triệu đồng/lượng - 70,50 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 56,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 9/3.