Giá vàng hôm nay 14/5: Vàng tăng trở lại

Giá vàng hôm nay tăng thêm 9USD/ounce so với cuối phiên hôm qua khi Mỹ công bố chỉ số sản xuất tháng 4/2021 tăng 1 điểm % so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, số người thất nghiệp tại Mỹ giảm mạnh so với dự báo.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.824,5USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.825,3 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Giá vàng thế giới tăng vọt khi Mỹ công bố chỉ số sản xuất tháng 4/2021 tăng 1 điểm % so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, số người thất nghiệp tại Mỹ giảm mạnh so với dự báo. Theo đó, giới đầu tư lo ngại lạm phát tiếp tục leo thang khi cách đây một ngày Mỹ công bố chỉ số chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 -2021 tăng 0,8 điểm % so với tháng trước và tăng 4,2 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều người hạn chế đưa vốn vào USD khiến đồng tiền này quay đầu giảm giá, tạo lợi thế cho giá vàng. Theo một nhà phân tích thị trường, sự bứt phá gần đây của thị trường vàng trên 1.800 USD/ounce có thể là khởi đầu cho một động thái quan trọng hơn trong nửa cuối năm, có thể đẩy giá trở lại mức 2.000 USD. Giá vàng hôm nay Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Steven Dunn, người đứng đầu bộ phận sản phẩm giao dịch trao đổi tại Aberdeen Standard Investments cho rằng, vàng đang thu hút sự chú ý như một biện pháp bảo vệ chống lại lạm phát, kim loại quý này cũng vẫn là một yếu tố đa dạng hóa quan trọng khi sự biến động tăng lên trên thị trường chứng khoán đang được định giá quá cao. Theo dự đoán của chuyên gia này, vàng vẫn chưa chứng kiến những ngày tốt nhất của nó trong năm 2021. Tôi luôn kỳ vọng, nửa cuối năm sẽ thú vị hơn rất nhiều đối với vàng và có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu thấy điều đó diễn ra sớm hơn một vài tháng. Tại thị trường trong nước, giá vàng hôm nay 14/5 tại PNJ Hà Nội và PNJ TP. HCM niêm yết ở mức 55,70– 56,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 55,728 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,07triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng hôm nay 14/5 ở Doji niêm yết ở mức 55,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,10 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại Phú Quý giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 55,77– 56,07 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Địa ốc Tiên Sơn phát hành 65 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn thực hiện Dự án tại Chí Linh 13/05/2021 10:34

