Giá vàng hôm nay 16/12: Duy trì quanh mốc 2.650 USD, nhà đầu tư chờ đợi động lực mới

Giá vàng hôm nay trên thế giới giao dịch quanh mức 2.650 USD/ounce. Sự hỗ trợ từ hoạt động mua ròng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và những căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục củng cố giá kim loại quý này.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 16/12: Ít biến động, chờ đợi động lực mới

Giá vàng hôm nay trên thế giới giao dịch quanh mức 2.650 USD/ounce trong phiên sáng thứ Hai tại châu Á. Sự hỗ trợ từ hoạt động mua ròng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và những căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục củng cố giá kim loại quý này, mặc dù thị trường vẫn chờ đợi các động lực mới từ chỉ số PMI sơ bộ của Hoa Kỳ, dự kiến công bố vào cuối ngày hôm nay.

Các ngân hàng trung ương đã là người mua ròng vàng liên tục trong gần 15 năm qua. Theo Hội đồng vàng thế giới (WGC), nhu cầu này đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa rủi ro và giữ vàng như tài sản dự trữ chiến lược. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bất ổn và căng thẳng địa chính trị gia tăng. WGC dự đoán, giá vàng có thể tăng nhẹ vào năm 2025, đặc biệt với sự ảnh hưởng từ các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố hỗ trợ cho nhu cầu tài sản an toàn. Chính phủ Israel vừa thông qua kế hoạch tăng dân số tại Cao nguyên Golan – một khu vực đang bị tranh chấp với Syria. Những diễn biến leo thang trong khu vực này có thể thúc đẩy dòng vốn đổ vào vàng, do vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày thứ Tư. Tuy nhiên, sự chú ý lớn nhất sẽ dành cho bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell, nhằm tìm kiếm gợi ý về định hướng chính sách tiền tệ năm 2025.

Trong khi đó, kế hoạch tăng thuế của Tổng thống đắc cử Donald Trump và nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ có thể làm tăng giá đồng USD, qua đó gây áp lực giảm lên giá vàng. Theo Carsten Menke, nhà phân tích tại Julius Baer, sự mạnh lên của USD và khả năng hạn chế trong việc cắt giảm lãi suất sẽ khiến động lực tăng giá vàng bị thu hẹp trong ngắn hạn.

Mặc dù hiện tại giá vàng dao động ổn định, thị trường vẫn chờ đợi các tín hiệu quan trọng từ PMI Hoa Kỳ và các động thái từ Fed. Bất kỳ diễn biến nào liên quan đến căng thẳng địa chính trị hoặc thay đổi trong chính sách tiền tệ đều có thể tạo nên sự đột biến cho kim loại quý này.

Giá vàng hôm nay trong nước 16/12: Đi ngang

Trước giờ mở phiên hôm nay, thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giữ nguyên cuối tuần.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mua - bán ở quanh mức 83,8 – 86,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Chênh lệch mua – bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng tại mức 83,8 – 86,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đứng quanh mức 83,8 – 86,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Chênh lệch mua – bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 83,68 – 85,43 triệu đồng/lượng (mua – bán). Chênh lệch 2 chiều mua – bán ở mức 1,75 triệu đồng.

Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 83,5 – 84,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tăng ở mức 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý đứng quanh mức 83,4 – 84,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán ở mức 1,4 triệu đồng.