Ngân hàng Nhà nước thông tin "nóng" về thực hiện các gói tín dụng nhà ở

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã có báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khoá XIV và khoá XV về giám sát chuyên đề và chất vấn (Lĩnh vực Ngân hàng).

Dù mới trải qua 9 tháng đầu năm 2025 nhưng kết quả cho thấy tăng trưởng tín dụng các tháng đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 và duy trì xu hướng tháng sau cao hơn tháng trước, cải thiện so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 30/9/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng 13,86% so với cuối năm 2024, tăng 20,22% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong suốt thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quyết liệt các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản được mở rộng đối tượng từ Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm, thuỷ sản và được nâng quy mô 04 lần từ 15.000 tỷ đồng lên 185.000 tỷ đồng.

Thông tin về kết quả đạt được, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, đến cuối tháng 6/2025, 17 NHTM tham gia Chương trình đã cho vay với doanh số giải ngân lũy kế đạt gần 106.000 tỷ đồng cho gần 28.333 lượt khách hàng vay vốn, hoàn thành mục tiêu triển khai Chương trình (quy mô 100.000 tỷ đồng).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã có Văn bản số 8333/NHNN-TD ngày 23/9/2025 về việc tiếp tục triển khai và nâng quy mô Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông sản, lâm sản, thủy sản lên 185.000 tỷ đồng (theo mức đăng ký của các NHTM).

Ngoài ra, còn có các chương trình tín dụng về nhà ở như: Cho vay theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ; cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội.

Đối với gói các gói tín dụng nhà ở, Thống đốc cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP, NHNN đã ban hành Công văn số 2308/NHNN-TD ngày 01/04/2023 hướng dẫn các TCTD triển khai Chương trình với quy mô hiện nay là 145.000 tỷ đồng, bằng nguồn lực của các NHTM và được triển khai tối đa đến năm 2030 (hoặc kết thúc sớm hơn nếu doanh số giải ngân đạt quy mô Chương trình).

Từ khi triển khai Chương trình đến nay, NHNN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo NHNN chi nhánh Khu vực, TCTD tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai Chương trình, cho vay chủ đầu tư, người mua nhà theo danh mục dự án đã được UBND tỉnh công bố.

Đến ngày 31/8/2025, các ngân hàng đã cam kết cho vay hơn 9.600 tỷ đồng, doanh số giải ngân của Chương trình đạt 4.727,7 tỷ đồng (tăng 1.883,1 tỷ đồng so với cuối năm 2024), bao gồm: 3.947,3 tỷ đồng cho chủ đầu tư tại 30 dự án; 780,4 tỷ đồng cho người mua nhà tại 28 dự án.

Đối với gói vay cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, lãnh đạo NHNN thông tin, đến 31/8/2025, doanh số giải ngân cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua NOXH đạt khoảng 73 tỷ đồng (tăng 45,4% so với cuối tháng 7/2025).

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ về nghiên cứu gói tín dụng dành cho người trẻ mua nhà, nhiều NHTM đã chủ động nghiên cứu và ban hành ngay chương trình cho vay đối với người dưới 35 tuổi để mua nhà với lãi suất ưu đãi, tính đến 31/7/2025, 04 ngân hàng thương mại Nhà nước đã giải ngân được khoảng 19.335 tỷ đồng.

Ngoài ra, với gói vay 500.000 tỷ đồng cho vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số, NHNN đã ban hành 06 văn bản gửi các Bộ (Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ) và các NHTM; đồng thời tổ chức 02 buổi làm việc với bộ, ngành và NHTM để phối hợp xây dựng Chương trình. Hiện các NHTM đã sẵn sàng nguồn lực 500.000 tỷ đồng để cho vay.

Đáng chú ý, từ năm 2024 đến nay, các mức lãi suất điều hành tiếp tục được giữ nguyên ở mức thấp nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Đồng thời, NHNN cũng đã chỉ đạo tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, phấn đấu hạ lãi suất cho vay; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử (website) của ngân hàng nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Ngoài ra, NHNN đã tổ chức làm việc trực tiếp và có văn bản chỉ đạo toàn hệ thống triển khai các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Kết quả, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân của toàn hệ thống TCTD đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ đã giảm mạnh trong năm 2023-2024 (năm 2023 giảm 1,1%/năm, năm 2024 giảm 1,24%/năm); các tổ chức tín dụngđã công bố thông tin lãi suất cho vay trên website nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Đến ngày 30/9/2025, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các NHTM ở mức 6,54%/năm, giảm 0,4%/năm so với cuối năm 2024.

Lý do nhiều gói tín dụng chưa được giải ngân

Cũng tại báo cáo, lãnh đạo NHNN thừa nhận một số chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai như Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ khó khăn do nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế;

Chương trình tín dụng cho vay đầu tư hạ tầng và công nghệ số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 77/NQ-CP đã được các NHTM sẵn sàng nguồn vốn để cho vay nhưng đến nay chưa giải ngân do các Bộ chưa kịp thời cung cấp danh mục dự án tham gia chương trình để NHNN có cơ sở hướng dẫn các NHTM triển khai cho vay.

Trong thời gian tới, NHNN định hướng tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng, phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và tình hình sản xuất kinh doanh trong nước để kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, ngành hàng bị tác động bởi chính sách thuế quan của Mỹ.

Chương trình ưu đãi cho vay nhà ở xã hội



Chương trình nhằm hỗ trợ các đối tượng như người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người có thu nhập thấp tại đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ, người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác; cán bộ, công chức, viên chức; hộ gia đình nghèo, cận nghèo, tại khu vực nông thôn, khu vực đô thị, khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.Chính sách áp dụng cho các khoản vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội; mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; hoặc xây dựng/cải tạo, sửa chữa nhà ở.