Giá vàng hôm nay 18/11: tăng 2,2% trong tuần sau tín hiệu hạ nhiệt của lạm phát

Giá vàng hôm nay 18/11 giao ngay lần cuối quanh mức 1.980 USD/ounce, giảm 0,8% so với chốt phiên giao dịch liền kề. Tính chung trong tuần, kim loại quý đã tăng hơn 2,2%.

Giá vàng hôm nay 18/11: Tăng 2,2% trong tuần

Trong phiên hôm qua, kim loại quý đã tăng vọt lên mức 1.992 USD/ounce và giảm ngay sau đó.

Cập nhật giá vàng hôm nay. Nguồn: Tradingeconomics.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, nhà ở mới xây dựng đã tăng 1,9% trong tháng 10, lên mức 1,372 triệu căn. Dữ liệu tốt hơn mong đợi khi các nhà kinh tế dự đoán doanh số sẽ giảm xuống còn 1,34 triệu căn. Trong năm, hoạt động xây dựng nhà ở giảm 4,2% so với hoạt động vào tháng 10/2022.

Báo cáo chỉ ra, giấy phép xây dựng để làm nhà ở trong tương lai đã tăng 1,1% lên mức 1,487 vào tháng trước, tốt hơn so với kỳ vọng về mức giảm 1,5%. Số lượng in trong tháng 9 đã được điều chỉnh giảm xuống còn 1,471 triệu so với 1,473 triệu chiếc ban đầu. Trong năm, số giấy phép xây dựng được cấp đã giảm 4,4%.

Biến động giá vàng. Nguồn: Tradingeconomics.

Lĩnh vực nhà ở của Hoa Kỳ đóng góp đáng kể vào Tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia và vẫn là một trụ cột yếu kém đáng kể của nền kinh tế khi giá nhà cao hơn và lãi suất thế chấp tăng cao do chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang đã đẩy nhiều người mua nhà mới ra khỏi thị trường.

Những số liệu công bố trong tuần cho thấy lạm phát của Hoa Kỳ đã được kiểm soát tốt hơn. Sau dữ liệu lạm phát yếu ớt của Mỹ vào đầu tuần này, thị trường hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Ngày càng có nhiều quan điểm cho rằng Fed thậm chí sẽ hạ lãi suất vào mùa xuân. Lãi suất toàn cầu thấp hơn đang thúc đẩy giá kim loại tăng, cho thấy nhu cầu thương mại và tiêu dùng tốt hơn trong bối cảnh chi phí đi vay thấp hơn.

Giá vàng hôm nay 18/11: Bật tăng

Cập nhật 7h30 sáng 18/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC tại Hà Nội, mua vào ở mức 70 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 70,8 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC đang mua vào ở mức 70 triệu đồng/lượng và bán ra 70,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hiện được DOJI Hà Nội mua vào ở mức 69,95 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 70,75 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Giá mua vào tại DOJI TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mua vào ở mức 70 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 70,8 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết lần lượt là 70,1 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 70,78 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng mua vào và 280.000 đồng/lượng bán ra so với sáng qua. Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận ở mức 59,43 – 60,38 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, tăng 260.000 đồng/lượng.

Vàng miếng PNJ đang mua vào ở mức 59,05 triệu đồng/lượng và 60,2 triệu đồng/lượng bán ra.