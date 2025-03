Giá vàng hôm nay 18/3: Tăng mạnh, tiến sát mốc 100 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trên thế giới 18/3: Duy trì quanh ngưỡng 3.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay trên thế giới 18/3 duy trì quanh ngưỡng 3.000 USD/ounce trong phiên giao dịch cuối ngày tại Bắc Mỹ khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hiện tại, XAU/USD đang giao dịch ở mức 2.999 USD, tăng 0,40%.

Áp lực suy giảm của nền kinh tế Mỹ ngày càng rõ nét khi doanh số bán lẻ tháng 2 thấp hơn kỳ vọng, chỉ tăng 0,2% so với mức dự báo 0,6%, mặc dù đã phục hồi nhẹ so với mức giảm 1,2% của tháng trước. Đồng thời, chỉ số hoạt động sản xuất của Fed New York lao dốc từ 5,7 xuống -20, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế.

Điều này đã khiến thị trường gia tăng kỳ vọng về việc Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ với mức cắt giảm lãi suất 64 điểm cơ bản vào cuối năm. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,308%, cùng với đồng USD yếu đi (chỉ số DXY giảm 0,35% xuống 103,37), đã tạo thêm động lực hỗ trợ giá vàng.

Các chuyên gia của UBS dự báo giá vàng có thể chạm 3.200 USD/ounce trong năm 2025, nhấn mạnh rằng rủi ro chính sách và xung đột thương mại gia tăng đang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Về mặt kỹ thuật, vàng vẫn dao động gần mức cao kỷ lục nhưng đang gặp khó khăn trong việc duy trì trên 3.000 USD. Chỉ báo RSI đã rời khỏi vùng quá mua, cho thấy khả năng điều chỉnh. Nếu vàng vượt qua mức đỉnh trước đó là 3.004 USD, các ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 3.050 USD và 3.100 USD. Ngược lại, nếu giá đóng cửa dưới 3.000 USD, vàng có thể giảm về 2.954 USD, sau đó là 2.900 USD.

Trong bối cảnh thị trường chờ đợi quyết định của Fed, các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục chi phối diễn biến của giá vàng trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay trong nước 18/3: Tăng mạnh, tiến sát mốc 100 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trong nước 18/3 tiếp tục tăng mạnh, xác lập mức đỉnh mới khi cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh theo xu hướng thế giới.

Tại Tập đoàn Doji, giá vàng miếng SJC trên thị trường Hà Nội và TP.HCM được niêm yết ở mức 94,8 – 96,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500.000 đồng ở chiều mua vào và 300.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước. Chênh lệch mua – bán vẫn duy trì ở mức 1,3 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng miếng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng ghi nhận mức giá tương đương, đạt 94,8 – 96,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Đáng chú ý, vàng nhẫn tiếp tục duy trì đà tăng mạnh. Giá vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 95,2 – 96,8 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 cũng ghi nhận mức tăng tương tự, lên 95,1 – 96,6 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 được niêm yết ở mức 95,2 – 96,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so với phiên trước, với chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 1,5 triệu đồng.

Sự bứt phá của giá vàng trong nước phản ánh diễn biến tích cực của thị trường vàng thế giới. Nhiều chuyên gia nhận định, nếu giá vàng quốc tế vượt mốc 3.000 USD/ounce, giá vàng trong nước có thể sớm chạm mốc 100 triệu đồng/lượng.