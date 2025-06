Giá vàng hôm nay 2/6: Phục hồi về mốc 3.300 do bất ổn địa chính trị

Giá vàng hôm nay trên thế giới 2/6: Vượt mốc 3.300 USD nhờ bất ổn kinh tế và căng thẳng địa chính trị

Giá vàng thế giới sáng nay (2/6) đã hồi phục nhẹ, giao dịch quanh mức 3.310 USD/ounce trong phiên giao dịch sớm tại châu Á. Diễn biến này phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư trong bối cảnh bất ổn kinh tế và căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng.

Theo Kitco News, giá vàng đã tăng trở lại trong bối cảnh những lo ngại về xung đột thương mại Mỹ - Trung tái bùng phát. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Sáu tuần trước cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận thương mại giữa hai nước, làm dấy lên sự lo lắng trên các thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sớm đối thoại để tháo gỡ các vướng mắc, bao gồm tranh chấp về khoáng sản chiến lược. Thông tin này có thể sẽ hạn chế phần nào đà tăng của giá vàng nếu đạt được tiến triển tích cực.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và Ukraine cũng đang hỗ trợ giá vàng. BBC đưa tin, Ukraine đã thực hiện đợt tấn công lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, sử dụng thiết bị bay không người lái để tấn công 40 máy bay chiến đấu của Nga tại bốn căn cứ quân sự. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về tình hình an ninh khu vực và tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn như vàng.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá vàng là số liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 4 thấp hơn dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo 2,2% và giảm so với mức 2,3% của tháng 3. Số liệu này làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới, tạo thêm động lực cho giá vàng.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo Chỉ số Quản lý thu mua (PMI) ngành sản xuất của Mỹ trong tháng 5, dự kiến công bố vào cuối ngày hôm nay. Các nhà phân tích dự báo, trong bối cảnh Fed tạm thời ngừng tăng lãi suất và kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu chững lại, giá vàng nhiều khả năng sẽ được giữ ổn định quanh mốc 3.300 USD/ounce. Tuy nhiên, nếu số liệu kinh tế Mỹ kém tích cực, vàng có thể sẽ tăng thêm trong tuần này.

Nhìn chung, bất ổn kinh tế và những lo ngại địa chính trị vẫn đang là những yếu tố chính hỗ trợ giá vàng, bất chấp đà tăng có thể bị kiềm chế nếu đàm phán thương mại Mỹ - Trung đạt được bước tiến quan trọng.

Giá vàng hôm nay trong nước 2/6: Tiếp tục duy trì xu hướng giảm

Hôm nay 2/6, giá vàng miếng SJC trong nước ổn định so với hôm qua nhưng vẫn cho thấy mức giảm sâu so với đầu tháng 5. Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 115,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 118,2 triệu đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên so với phiên liền trước nhưng đã giảm 3,6 triệu đồng ở chiều mua và giảm 3,1 triệu đồng ở chiều bán so với ngày 1/5.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng giữ nguyên mức giá mua vào - bán ra ở mức 115,7 – 118,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, so với đầu tháng 5, giá vàng miếng SJC tại đây đã giảm 3,6 triệu đồng ở chiều mua và giảm 3,1 triệu đồng ở chiều bán.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng SJC đang giao dịch ở mức 115,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 117 triệu đồng/lượng (bán ra), không đổi ở chiều mua nhưng giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua. So với tuần trước, giá vàng tại Mi Hồng đã giảm mạnh 3,3 triệu đồng ở chiều mua và giảm 3,5 triệu đồng ở chiều bán.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 115,7 – 118,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với phiên trước nhưng đã giảm 2,3 triệu đồng ở chiều mua và giảm 2,8 triệu đồng ở chiều bán so với đầu tháng 5. Tập đoàn Phú Quý cũng ghi nhận giá vàng miếng SJC ở mức 115 – 118,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không đổi so với hôm qua nhưng giảm 3,3 triệu đồng ở chiều mua và giảm 3,1 triệu đồng ở chiều bán so với đầu tháng 5.

Với vàng nhẫn tròn 9999, giá vàng Hưng Thịnh Vượng của DOJI đang được niêm yết ở mức 111 – 113,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không đổi so với hôm qua nhưng giảm 3 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tháng 5. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 113 – 116 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua và giảm 3,3 triệu đồng ở chiều mua – giảm 3,6 triệu đồng ở chiều bán so với đầu tháng 5.

Như vậy, giá vàng trong nước kết thúc tháng 5 với mức giảm khá sâu, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước diễn biến thanh tra thị trường vàng và những biến động kinh tế, chính trị trên thế giới.