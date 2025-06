Đà Nẵng: Hoạt động tín dụng chính sách cần phải đảm bảo chất lượng, quyền lợi người vay vốn sau sáp nhập xã, phường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị.

Theo NHCSXH TP Đà Nẵng, tính đến ngày 30/4/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn thành phố đạt 5.596 tỷ đồng, tăng 574 tỷ đồng so với thời điểm 30/6/2024; tổng dư nợ đạt 5.586 tỷ đồng, cũng tăng tương ứng 574 tỷ đồng. Dư nợ bình quân trên địa bàn 1 xã, phường đạt 118,82 tỷ đồng.

Từ 30/6/2024 đến 30/4/2025, NHCSXH thành phố đã thực hiện giải ngân cho 23.745 lượt khách hàng, với doanh số cho vay đạt 1.854 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 1.280 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục được duy trì ổn định và chất lượng. Đáng chú ý, có 24 xã, phường không phát sinh nợ quá hạn, trong đó 17 địa phương duy trì tỷ lệ nợ quá hạn 0% tại cả hai thời điểm 30/6/2024 và 30/4/2025.

Trong toàn thành phố, 56 xã, phường được đánh giá xếp loại tốt trong hoạt động tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, 56 điểm giao dịch xã trên địa bàn đều hoạt động ổn định, đúng thời gian, đúng quy định, là cầu nối hiệu quả trong việc chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến tận tay các đối tượng thụ hưởng.

Ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Một số địa phương tiêu biểu trong công tác này gồm: phường Hòa Cường Nam đạt 99,97 điểm, Hòa Quý và Khuê Mỹ đều đạt 99,65 điểm, Mỹ An đạt 99,56 điểm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh biểu dương những nỗ lực của các Chủ tịch UBND xã, phường trong việc thực hiện vai trò là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận, huyện. Ông Minh nhấn mạnh, với vị trí là người đứng đầu chính quyền cơ sở, Chủ tịch UBND xã, phường có lợi thế trong việc hiểu rõ tình hình thực tế tại địa phương, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và tính bền vững của các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng khen thưởng cho chủ tịch các xã, phường hoàn thành xuất sắc công tác kiểm tra, giám sát tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

Ông Hồ Kỳ Minh đề nghị các Chủ tịch UBND xã, phường tiếp tục tham mưu cấp ủy đảng triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, đồng thời bám sát Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

Ngoài ra, cần đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng; phối hợp với các tổ Tiết kiệm và vay vốn để giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn; kiên quyết xử lý các trường hợp nợ quá hạn, đặc biệt là những người vay chây ỳ hoặc đi khỏi địa phương. Cần ổn định ngay sau sáp nhập đơn vị hành chính Liên quan đến việc sáp nhập xã, phường theo chủ trương của Trung ương, ông Hồ Kỳ Minh cho biết: sau sáp nhập, mỗi xã, phường mới sẽ tổ chức nhiều điểm giao dịch để đảm bảo phục vụ tốt nhất người dân.

Cụ thể, UBND các phường mới thành lập cần bố trí điểm giao dịch tại trụ sở làm việc của mình, đồng thời duy trì các điểm giao dịch tại địa điểm cũ như trụ sở phường trước sáp nhập, nhà văn hóa, trụ sở mặt trận, các đoàn thể, cơ quan quân sự... Các điều kiện cơ sở vật chất như bàn ghế, nơi tiếp khách và khu vực giao dịch phải được đảm bảo. Đồng thời, bố trí dân quân tự vệ và công an viên thường trực nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động và tài sản tại các điểm giao dịch.

Niềm vui của anh Nguyễn Lâm Xuân Hoài (SN 1977) ở tổ 1, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng khi được giải ngân 100 triệu đồng. Ảnh: T.H.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu giữ nguyên mạng lưới điểm giao dịch xã như trước khi sáp nhập, đảm bảo hoạt động giao dịch diễn ra liên tục, hiệu quả, không làm gián đoạn quyền lợi vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các Chủ tịch UBND phường được yêu cầu trực tiếp tham gia giao ban định kỳ tại điểm giao dịch xã, kịp thời chỉ đạo, xử lý các vướng mắc phát sinh. Đồng thời, các đơn vị cần rà soát đầy đủ hồ sơ, tài liệu, quyết định phân giao vốn, biên bản kiểm tra giám sát... để bàn giao đúng quy định sau sắp xếp hành chính.

Phó Chủ tịch đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an xã, phường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm giao dịch cố định của NHCSXH trên địa bàn. Dịp này, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH TP Đà Nẵng khen thưởng 24 cá nhân là Chủ tịch UBND xã, phường có thành tích tiêu biểu trong công tác tín dụng chính sách năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh: “Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, các Chủ tịch UBND xã, phường cần thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong bối cảnh đơn vị hành chính được tổ chức lại. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho hộ nghèo và các đối tượng yếu thế trên địa bàn”.