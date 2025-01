Giá vàng hôm nay trên thế giới 22/1: Tăng mạnh sau loạt sắc lệnh mới của ông Trump

Giá vàng hôm nay trên thế giới ghi nhận tăng hơn 1% so với phiên trước, chạm mức cao nhất trong hai tháng ở 2.745 USD/ounce. Sự leo thang này được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư sau bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ nhậm chức. Trong khi đó, đồng USD ban đầu ghi nhận tăng giá, nhưng sau đó lại lập tức suy yếu, tạo điều kiện cho giá vàng thỏi tăng mạnh. Hiện tại, XAU/USD được giao dịch ở mức 2.743 USD/ounce.



Ngay ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Trump ký loạt sắc lệnh hành pháp, ám chỉ khả năng áp thuế lên Canada và Mexico. Động thái này khiến đồng đô la Canada (CAD) và đồng Peso Mexico (MXN) mất giá, đồng thời đẩy chỉ số USD Index (DXY) lên 108,79 trước khi quay đầu giảm. Điều này góp phần củng cố đà tăng của vàng.



Quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tạo ra nhiều phản ứng và lo ngại trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Ông Trump đã chỉ trích WHO vì những sai sót trong ứng phó với đại dịch và cho rằng tổ chức này không cải cách một cách hiệu quả. Ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đã đóng góp một khoản tài chính lớn hơn nhiều so với Trung Quốc đối với tổ chức này, điều mà ông xem là bất công.

Sắc lệnh rút khỏi WHO được xem là một cú sốc đối với các chuyên gia y tế và nhà đầu tư. Việc Mỹ không còn thành viên của WHO có thể khiến CDC mất khả năng truy cập vào thông tin và dữ liệu y tế toàn cầu, từ đó ảnh hưởng đến khả năng giám sát và ngăn chặn các bệnh dịch. Thêm vào đó, các nhà sản xuất dược phẩm cũng sẽ gặp khó khăn hơn trong việc chứng nhận và phân phối sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Nỗi lo về một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng tại Mỹ đã dẫn đến sự gia tăng tìm kiếm giá trị an toàn như vàng. Thực tế, giá vàng đã tăng mạnh trong bối cảnh này, phản ánh mối lo ngại của giới đầu tư về sự ổn định của nền kinh tế và sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, WHO cũng đối mặt với thách thức lớn hơn trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp toàn cầu khi thiếu đi nguồn ngân sách từ Mỹ, một trong những nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức này.



Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 5,5 điểm cơ bản, xuống mức 4,572%, tạo thêm động lực cho giá vàng tăng cao. Bên cạnh đó, những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông với các cuộc xung đột giữa Israel và Hamas cũng khiến nhu cầu vàng trú ẩn tăng.



Về mặt kỹ thuật, giá vàng đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 2.730 USD và đang hướng tới mốc 2.750 USD. Nếu vượt qua, giá vàng có thể đạt mức cao kỷ lục 2.790 USD, trước khi kiểm tra ngưỡng 2.800 USD. Ngược lại, nếu giá giảm dưới 2.700 USD, các mức hỗ trợ quan trọng sẽ nằm ở 2.656 USD và khu vực 2.642-2.644 USD, nơi hội tụ các đường trung bình động 50 và 100 ngày.



Các báo cáo kinh tế quan trọng sẽ được công bố, bao gồm dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chỉ số PMI Flash của S&P Global và dữ liệu nhà ở. Những thông tin này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng của giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay trong nước 22/1: Đồng loạt tăng giá

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/1, thị trường vàng trong nước chứng kiến sự tăng giá đồng loạt của vàng miếng SJC và vàng nhẫn.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại nhiều công ty như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và PNJ ở mức 85,5 – 87,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại DOJI và PNJ là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá cũng có sự điều chỉnh tích cực. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 85,2 – 86,9 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng hôm trước.

Tập đoàn DOJI ghi nhận mức tăng cao hơn cho vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng, với mức niêm yết tại 85,7 – 87,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng có sự điều chỉnh với giá nhẫn tròn trơn ở mức 85,5 – 87,45 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, thị trường vàng trong nước cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tăng cao.