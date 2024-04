Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng trong nước "lao dốc" sau phiên đấu thầu

Sau phiên đấu thầu vàng miếng không mấy sôi động của NHNN sáng qua, vàng trong nước đồng loạt giảm. Vàng miếng SJC có nơi bốc hơi 1 triệu đồng/lượng ngay trong ngày.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 24/4: Phục hồi trở lại sau dữ liệu kinh tế tiêu cực của Mỹ

Giá vàng hôm nay đã tăng trở lại về mức gần 2.330 USD/ounce sau khi dữ liệu PMI của Mỹ được công bố yếu hơn dự đoán, làm dấy lên hy vọng về khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed.

Diễn biến giá vàng thế giới. Nguồn: Tradingview

Mặc dù thị trường vàng vẫn ở trong vùng tiêu cực nhưng mức lỗ đã giảm nhẹ sau phản ứng ban đầu trước dữ liệu kinh tế đáng thất vọng.

Chỉ số PMI tổng hợp của Mỹ đã giảm xuống 50,9 vào tháng 4/2024, giảm so với mức 51,7 của tháng 3 và yếu hơn dự kiến do các nhà kinh tế dự báo sẽ tăng lên 52. Báo cáo này cho biết hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng. Đồng thời, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giảm xuống 49,9, giảm so với mức 51,9 được điều chỉnh giảm trong tháng 3. Báo cáo cho biết chỉ số này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng.

Trước đó, dữ liệu lạm phát nóng và những nhận xét diều hâu từ các thành viên Fed đã khiến thị trường giảm đặt cược vào việc Fed sẽ chỉ giảm lãi suất một lần vào năm 2024. Đối với các nhà đầu tư vàng, quỹ đạo chính sách của Fed là rất quan trọng. Tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn dự kiến có thể làm giảm đà tăng giá của vàng, vì lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không mang lại lợi nhuận như vàng. Ngược lại, một chu kỳ nới lỏng tích cực hơn có thể sẽ tạo ra những thuận lợi cho giá vàng.

Các nhà giao dịch sẽ chờ đợi số liệu GDP của Mỹ và dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân của tháng 3 vào cuối tuần này để thu được nhiều thông tin hơn và đánh giá sâu sắc hơn về thực trạng nền kinh tế đất nước.

Trong khi đó, vàng vẫn bị áp lực do các nhà đầu tư quay trở lại đầu tư các tài sản rủi ro hơn sau khi căng thẳng ở Trung Đông suy giảm.

Với đợt giảm giá vàng lần này, theo phân tích kỹ thuật, mới chỉ là một đợt điều chỉnh sau khi vàng đã tăng khoảng 22% trong 2 tháng qua. Đợt điều chỉnh này nằm trong một xu hướng đi lên dài hạn của vàng.

Dù vậy, nếu tiếp tục giảm sâu hơn nữa trong tuần này, rất có thể vàng sẽ tạo ra các đỉnh trong ngắn hạn. Hiện giá vàng chưa xuyên thủng ngưỡng 2.300 USD/ounce nên vàng nhiều khả năng sẽ sớm tăng trở lại nhờ lực cầu bắt đáy cho xu hướng tăng dài hạn.

Trong dự báo gần đây, một số chuyên gia trên Kitco cho rằng, đợt điều chỉnh giảm này có thể kéo tới hết mùa Hè, rồi sau đó quay đầu tăng mạnh và đạt mức 2.500 USD/ounce vào cuối năm 2024, cũng là khoảng thời gian Mỹ có thể cắt giảm lãi suất.

Giá vàng hôm nay trong nước 24/4: Lao dốc sau phiên đấu thầu vàng miếng

Giá vàng SJC hôm nay tiếp tục có phiên giảm mạnh đến 1 triệu đồng/lượng, sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu 16.800 lượng vàng, nhưng chỉ có 3.400 lượng được bán, chiếm khoảng 20% lượng vàng đấu giá.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng đứng quanh mức 81 – 83,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang chiều mua và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán thu hẹp từ mức 2,5 triệu đồng xuống 2,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng mua vào và 82,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng chiều mua và giảm 950.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 81,70 – 83,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 81,3 – 83 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ngược chiều tăng 150.000 đồng/lượng chiều mua, nhưng giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán từ mức 2,25 triệu đồng giảm xuống 1,7 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ điều chỉnh giảm 900.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua bán, mức giá niêm yết là 79,8 – 82,3 ở đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Bên cạnh vàng miếng, vàng nhẫn cũng được các nhà vàng mạnh tay hạ giá sau khi kết thúc phiên đấu thầu hôm qua.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giảm tới 1,1 triệu đồng chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa vàng nhẫn xuống mức 72,9 – 74,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được nhà vàng này niêm yết ở mức 73,7 – 75,35 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm mạnh tới 950.000 đồng/lượng chiều mua vào, 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Vàng nhẫn cũng được Bảo Tín Minh Châu giảm 840.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, kéo giá niêm yết của mặt hàng này xuống mức 73,68 – 75,38 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).