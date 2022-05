Giá vàng hôm nay 24/5: Vàng tiếp đà tăng mạnh và đảo chiều hút lực mua

Giá vàng hôm nay 24/5 tiếp tục đà tăng nhờ đồng USD xuống đáy một tháng. Trên thị trường nhà đầu tư vẫn tăng cường mùa vàng vào...

Giá vàng hôm nay 24/5: Tiếp tục đà tăng nhờ đồng USD xuống đáy một tháng

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (24/5) đứng ở mức 1.853,4-1.853,9 USD/ounce (mua vào - bán ra) tăng 1,2 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.852,2-1.852,7 USD/ounce (mua vào- bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng tăng, giá vàng thế giới chốt phiên hôm qua (ngày 23/5) trên sàn Kitco tại 1.853,8 USD/ounce. Vàng hôm nay tăng mạnh do đồng USD xuống đáy 1 tháng, bất chấp lực mua vàng vào của nhà đầu tư diễn ra mạnh mẽ.

Giá vàng đã tăng hơn 1% vào thứ hai, được thúc đẩy bởi sự trượt giá của USD, xuống mức thấp nhất trong một tháng, trong khi những lo ngại về suy thoái kinh tế vẫn không giảm, tất cả thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn ở vàng.

Đồng USD giảm 1% do các nhà đầu tư tiếp tục áp lực bán. USD yếu hơn khiến vàng rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, giảm 1,07% xuống 102,065.



Tuy nhiên, cũng theo giới phân tích, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định sau chuỗi ba phiên sụt giảm, đã hạn chế nhu cầu đối với vàng. Đầu phiên có thời điểm giá tăng tới 1% lên mức cao nhất kể từ ngày 9/5 ở 1.865,29 USD, tuy nhiên đà tăng bị kìm hãm bởi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Nhà phân tích Lukman Otunuga của FXTM cho biết: “Vàng tăng mạnh từ đồng USD yếu hơn, lo ngại về lạm phát tăng nhanh và tăng trưởng toàn cầu yếu đi... Trong thời gian tới, đồng USD yếu có thể mang lại cho vàng một triển vọng mới, khiến giá vàng tăng vững.

Vàng được coi là hàng rào chống lạm phát và là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn. Tuy nhiên, nó cực kỳ nhạy cảm với lãi suất của Mỹ.

Tuần trước, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis James Bullard nhắc lại quan điểm rằng ngân hàng trung ương Mỹ nên nhanh chóng tăng lãi suất lên 3,5% trong năm nay để kiểm soát lạm phát ngày càng tăng. Điều này có thể hạn chế đà tăng của giá vàng.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 23/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 69,05 triệu đồng/lượng - 69,97 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,05 triệu đồng/lượng - 69,80 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 69,05 triệu đồng/lượng - 69,95 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,05 triệu đồng/lượng - 69,80 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 23/5.