Giá vàng hôm nay 21/5: Vàng tăng vọt bất chấp đồng USD mạnh lên.

Giá vàng hôm nay 21/5 tăng vọt bất chấp đồng USD mạnh lên. Nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh mua vàng vào...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8h sáng nay (21/5) đứng ở mức 1.846,7-1.847,2 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 3,6 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.843,1-1.843,6 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng tăng mạnh 5,2 USD, đứng ở mức 1.846,7 USD/ounce do nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh mua vàng vào dù đồng USD mạnh lên.

Vàng đã tăng khoảng 1,9% trong tuần này, khi đồng USD trên đà thua lỗ tuần đầu tiên trong 7 tuần.

Sau nhiều ngày ở quanh mốc cao nhất trong vòng 2 thập kỷ đạt được trong thời gian gần đây, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (CAD, SEK, CHF, EUR, JPY, GBP) đã giảm xuống mức 102,87, mức thấp nhất trong 2 tuần qua.

Đồng USD suy yếu so với những đồng tiền đối thủ giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu giảm và sắc đỏ phủ kín thị trường chứng khoán cũng khiến giá vàng bật tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng trượt xa khỏi mốc 3% và đứng ở mức 2,837% trong rạng sáng 20/5.

Những quan ngại sâu sắc hơn về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ đã làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng như một “kênh đầu tư an toàn” trong thời kỳ bất ổn. Ngoài ra, khi giá vàng thế giới giao dịch trong vùng 1.810 USD/ounce, dòng tiền bắt đầu dồn vào vào kim loại quý này.

Quỹ đầu tư vàng quốc tế VanEck (INIVX) nhận định, sức mạnh của USD là yếu tố định hình thị trường vàng hiện tại. Vàng vẫn giữ vai trò trú ẩn an toàn. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính, vàng và USD có xu hướng cùng tăng, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đồng bạc xanh đã ngăn chặn đà tăng của kim loại quý.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC TP.HCM: 68,9 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,8 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội: 68,9 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,82 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 68,9 triệu đồng/lượng (mua vào) -69,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 68,9 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,6 triệu đồng/lượng (bán ra).