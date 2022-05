Giá vàng hôm nay 20/5: Giá giằng co mạnh, giới đầu tư lại lao vào ôm vàng.

Giá vàng hôm nay 20/5 giằng co mạnh. Diễn biến và triển vọng của vàng đang bị ảnh hưởng từ lập trường tích cực tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi nhà điều hành chính sách tài chính Mỹ muốn kiểm soát sự leo thang của lạm phát...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8h sáng nay (20/5) đứng ở mức 1.843,2-1.843,7 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 0,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.843,1-1.843,6 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm 0,9 USD, đứng ở mức 1.840,6 USD/ounce do đồng USD mạnh lên dù giới đầu tư lại lao vào ôm vàng.

Trước đó, lúc 3h30 (giờ Việt Nam) giá vàng đạt mức 1.842,40 USD/ounce, theo kitco, tăng mạnh 24,4 USD (khoảng 1,34%) so với phiên giao dịch liền trước. Giá vàng giao tháng 6 cũng tăng 0,58% lên 1.826 USD/ounce.

Lúc 6h40 (giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay vẫn tăng 0,13% lên 1.843,9 USD/ounce, theo kitco. Giá vàng giao tháng 6 cũng tăng 0,04% lên 1.842,01 USD. Tuy nhiên, lúc 8 giờ sáng nay, giá vàng lại giảm trở lại.

Giá vàng đã tăng hơn 1,5% trong phiên giao dịch ngày thứ năm (19/5), vì đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt giảm sau khi số liệu việc làm yếu của Mỹ khiến lo ngại về kinh tế trở nên xấu đi.

USD suy yếu so với những đồng tiền đối thủ giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua ở thị trường quốc tế. Những ngày này, vàng dường như biến động theo xu hướng của USD và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ, với việc USD leo đỉnh 20 năm đã đẩy vàng xuống mức thấp nhất trong hơn ba tháng hôm 16/5.

Diễn biến và triển vọng của kim loại quý cũng chịu ảnh hưởng từ lập trường tích cực tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi nhà điều hành chính sách tài chính Mỹ muốn kiểm soát sự leo thang của lạm phát.

Tuy nhiên, thị trường đã ghi nhận dòng vốn ra ròng tại các quỹ ETF, sau khi đã đạt đỉnh trước đó. Giới đầu tư khi đó đã mất niềm tin vào kim loại quý và sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán cũng là một lý do khác đẩy các nhà đầu tư chuyển từ vàng sang nắm giữ tiền mặt, các chuyên gia phân tích cho hay.

Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát. Tuy nhiên, kim loại này đã phải cạnh tranh với đồng USD như một nơi trú ẩn an toàn trong thời gian gần đây do lập trường chính sách bảo thủ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để kiểm soát sự leo thang của giá cả. Tài sản không sinh lời như vàng có xu hướng không được ưa chuộng khi lãi suất tăng.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 19/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,25 triệu đồng/lượng - 69,27 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 68,25 triệu đồng/lượng - 69,15 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,25 triệu đồng/lượng - 69,25 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 68,25 triệu đồng/lượng - 69,15 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 19/5.