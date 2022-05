Giá vàng hôm nay 23/5: Vàng tăng nhẹ đầu tuần, bất chấp lực bán ra mạnh mẽ

Giá vàng tuần này được các chuyên gia tin tưởng sẽ giữ đà tăng khi thoát được chuỗi giảm liên tiếp trong 4 tuần. Theo khảo sát của Phố Wall, 75% chuyên gia dự báo giá vàng tăng vào tuần này; chỉ 6%, dự báo giá giảm, và 19%, có ý kiến trung lập.

Giá vàng hôm nay 23/5: Biến động tăng nhẹ phiên đầu tuần

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (23/5) đứng ở mức 1.846,5-1.847 USD/ounce (mua vào - bán ra) giảm 0,2 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.846,7-1.847,2 USD/ounce (mua vào- bán ra). So với giá chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng tăng nhẹ, giá vàng thế giới chốt tuần giao dịch (ngày 20/5) trên sàn Kitco tại 1.846,7 USD/ounce. Vàng đầu tuần đã tăng nhẹ do đồng USD tạm thời suy yếu, bất chấp lực bán ra mạnh mẽ.

Kết quả mới nhất của cuộc khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy, cả các nhà phân tích Phố Wall và các nhà đầu tư Main Street đều tin tưởng vào kim loại quý trong tuần này sẽ tăng. Vàng không chỉ tìm thấy một số động lực kỹ thuật mà các nhà phân tích lưu ý rằng, sức hấp dẫn của kim loại quý như một tài sản trú ẩn an toàn một lần nữa lại "tỏa sáng".

Sự phục hồi của vàng trong tuần trước diễn ra khi thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức giảm liên tiếp trong 7 tuần. Theo các chuyên gia, giá vàng sẽ tăng khi các nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa trước sự suy yếu hơn nữa của thị trường tài chính. Hiện vàng và USD đang “đồng hành” như những tài sản trú ẩn an toàn. Lý do là bởi thị trường chứng khoán vẫn có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Có những dấu hiệu cho thấy điều kiện kinh tế ở Mỹ đang bắt đầu xấu đi.

Thị trường chứng khoán Mỹ đang xấu đi khi áp lực lạm phát gia tăng ảnh hưởng đến thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, lãi suất tăng đang thắt chặt các điều kiện thị trường tài chính. Nhiều nhà phân tích dự báo, giá vàng sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự ban đầu ở mức 1.850 USD/ounce khi đồng bạc xanh mất đi một số động lực tăng (cuối tuần qua, chỉ số US Dollar Index kết thúc tuần giảm khoảng 1,4% sau khi giao dịch gần mức cao nhất trong 20 năm). Song song với đó, lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm sau khi chạm mức cao nhất trong 3 năm trên 3% vào hai tuần trước.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC TP.HCM: 68,95 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,85 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội: 68,95 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,87 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 68,9 triệu đồng/lượng (mua vào) -69,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 68,9 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,6 triệu đồng/lượng (bán ra).