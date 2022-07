Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng SJC giảm mạnh, gây sốc cho thị trường

Đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm đã giúp giá vàng thế giới phục hồi trong tuần, dứt chuỗi 5 tuần đi xuống liên tiếp. Tuần này, cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước có những phiên tăng giảm mạnh, gây sốc cho thị trường.

Tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh nhưng đã dứt chuỗi giảm liên tiếp trong 5 tuần. Ngược lại, giá vàng trong nước giảm mạnh.

Giá vàng hôm nay 24/7: Giá vàng ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong 6 tuần qua

Ngay từ đầu tuần này, giá vàng đã được hỗ trợ khi đồng USD giảm, làm dịu một số sức ép trên thị trường vàng và các hàng hóa khác. Song giữa bối cảnh các ngân hàng trung ương trên thế giới bắt đầu đẩy mạnh việc tăng lãi suất để ngăn chặn lạm phát, vàng - một loại tài sản không sinh lời- gặp khó khăn khi các nhà đầu tư lựa chọn các loại tài sản khác và đây là nguyên nhân gây áp lực lên thị trường vàng gần đây.

Trong những tuần qua, vàng đã không thể giữ được vị thế là nơi trú ẩn an toàn bất chấp những lo ngại về suy thoái. Giá vàng đã giảm hơn 350 USD/ounce từ mức 2.000 USD/ounce đạt được hồi tháng 3/2022 do kế hoạch tăng lãi suất tích cực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đà tăng gần đây của đồng USD.

Fed dự kiến nhóm họp vào ngày 26-27/7 và có khả năng ngân hàng này sẽ tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm.

Phiên 20/7 vàng thế giới giảm mạnh khi đồng USD trở lại quỹ đạo tăng. Tuy nhiên, trong hai phiên liên tiếp cuối tuần này (21-22/7), giá vàng đã phục hồi khi đồng USD "lùi bước" và những lo ngại dai dẳng về tình hình kinh tế đã thúc đẩy sự hấp dẫn của vàng như là "kênh đầu tư an toàn".

Hiệp hội môi giới bất động sản Mỹ (NAR) cho biết doanh số bán nhà hiện có của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng 6 giảm 5,4% so với tháng 5, tháng giảm thứ 5 liên tiếp. Còn so với tháng 6/2021, doanh số bán nhà tháng 6 vừa qua giảm 14,2%. Các thông tin này đã hỗ trợ cho giá vàng. Đồng euro tăng so với đồng USD trước khi đứng giá trở lại đã phần nào hỗ trợ giá vàng.

Đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm đã giúp giá vàng thế giới phục hồi trong tuần, dứt chuỗi 5 tuần đi xuống liên tiếp.

Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng SJC giảm mạnh, gây sốc cho thị trường. Ảnh: DV

Hiện, giá vàng giao ngay ghi nhận ở 1.726,5 USD/ounce, theo Kitco. Như vậy, giá vàng này tăng khoảng 1,09% trong cả tuần qua, đánh dấu tuần tăng đầu tiên trong 6 tuần. Giá vàng phục hồi nhờ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm suy giảm. Góp phần thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng đối với những người mua nước ngoài là việc chỉ số đồng USD ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong 4 tuần khi dữ liệu kinh tế gây thất vọng của Mỹ làm giảm kỳ vọng vào việc Fed sẽ nâng lãi suất thêm 1 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách ngày 26-27/7.

Tuần này, cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước có những phiên tăng giảm mạnh, gây sốc cho thị trường.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần 18/7 ở ngưỡng 68 triệu đồng/lượng, giá vàng đã “bốc hơi” gần 4 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch chiều cùng ngày.

Sang phiên 19/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 62 - 64,47 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).



Sáng 20/7, thị trường vàng trong nước có nhịp phục hồi sau những phiên giảm mạnh khi các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá. Phiên 21/7, giá vàng trong nước giảm. Sáng 22/7, giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới, niêm yết ở mức 64,3 - 66,32 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm trước đó.

Chốt phiên cuối tuần 23/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 64,7 - 66,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với phiên mở cửa giao dịch sáng 18/6 ở mức 68 triệu đồng/lượng (bán ra), giá vàng trong nước tuần qua đã mất hơn 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC TP.HCM: 64,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,2 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội: 64,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,22 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 64,4 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 64,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,5 triệu đồng/lượng (bán ra).