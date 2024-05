Giá vàng hôm nay 25/5: Đà "lao dốc" vẫn chưa dừng lại

Giá vàng hôm nay trên thế giới và trong nước đồng loạt "lao dốc" sau khi thiết lập những mức giá kỷ lục của lịch sử. Giá vàng hôm nay trên thế giới đóng cửa tuần ở mức 2.333 USD/ounce, giảm hơn 3% trong tuần, trong khi vàng miếng cũng mất 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 25/5: Tiếp đà giảm

Các nhà đầu tư vàng đã trải qua một chuyến đi tàu lượn siêu tốc trong tuần này khi vừa đạt mức cao lịch sử thì ngay lập tức đã có một cú rơi khi bị bán tháo dữ dội. Vàng mở cửa ở mức 2.422 USD/ounce vào thứ 2, sau đó lập tức tăng vọt lên 2.450 USD, sau đó giảm dần đều cho đến cuối tuần. Kết tuần, giá vàng hôm nay trên thế giới đang tạm đóng cửa ở mức 2.333 USD/ounce, mất hơn 3% thị giá từ đỉnh.

Vàng thế giới lao dốc, chu kỳ tăng giá tạm thời kết thúc?

Biên bản cuộc họp FOMC mới nhất được công bố tiết lộ thái độ "diều hâu" của các quan chức Fed sau khi các dữ liệu kinh tế không khiến họ hài lòng.

Báo cáo lạm phát vẫn ở mức cao khiến Fed nghi ngờ về tính hiệu quả của chính sách tiền tệ mà họ đưa ra nhằm giúp lạm phát nhanh chóng đạt mục tiêu 2%. Sự bi quan của Fed là điều dễ hiểu vì trong ba tháng đầu năm 2024, dữ liệu lạm phát so với PCE và CPI cho thấy lạm phát đã tăng nhiều hơn dự đoán. Báo cáo CPI của tháng 4 tiết lộ rằng lạm phát tăng nhẹ hơn dự kiến 0,3% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Áp lực khiến giá vàng hôm nay giảm còn do đồng đô la Mỹ đã tăng trong suốt tuần. Mặc dù chỉ số đồng đô la giảm 0,27% trong ngày hôm nay, đóng cửa ở mức 104,763, nhưng ngay cả đợt suy yếu này của đồng đô la cũng không thể nâng giá vàng tương lai, khiến giá vàng tương lai giảm 2,70 đô la trong ngày ở mức 2.334,50 đô la.

Lukman Otunuga, Giám đốc Phân tích Thị trường tại FXTM, cho biết đợt bán tháo vàng trước ngày lễ Tưởng niệm Hoa Kỳ kéo dài cuối tuần này có thể tạo ra nhiều áp lực giảm giá hơn cho kim loại màu vàng trong thời gian tới, đặc biệt là các dữ liệu kinh tế trong tuần sau. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, sẽ được công bố vào thứ Sáu. Nếu báo cáo PCE cao hơn dự báo của thị trường, điều này có thể giáng một đòn khác vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed - khiến giá vàng càng giảm sâu hơn.

Nhìn vào bức tranh kỹ thuật của vàng , các nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư và nhà giao dịch cần theo dõi mức hỗ trợ ban đầu trong khoảng từ 2.300 USD đến 2.285 USD/ounce.

Dữ liệu kinh tế cần theo dõi vào tuần tới:

Thứ ba: Niềm tin của người tiêu dùng Hội đồng Hoa Kỳ,

Thứ Năm: GDP quý 1 sơ bộ của Hoa Kỳ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, doanh số bán nhà đang chờ xử lý

Thứ Sáu : PCE của Hoa Kỳ và thu nhập và chi tiêu cá nhân

Giá vàng hôm nay trong nước 25/5: Vàng miếng mất 1 triệu đồng/lượng trong tuần

Ghi nhận trước giờ mở phiên sáng nay (25/5), giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 87,5 - 89,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm khoảng 300.000 đồng/lượng cả 2 chều mua bán so với cùng thời điểm hôm qua.

Cũng tại doanh nghiệp này, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 74,8 – 76,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với rạng sáng qua.

Tại Tập đoàn DOJI, vàng SJC được niêm yết mức 87,5 – 89,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Trong khi đó, giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thị Vương cũng được điều chỉnh giảm tới 400.000 đồng, xuống còn 75,25 – 76,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá SJC ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM cùng với mức giá 87,5 – 89,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này đã được điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000/lượng chiều bán so với rạng sáng qua.

Còn tại Bảo tín Minh Châu, vàng miếng SJCđược giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, đưa giá niêm yết xuống còn 87,65 – 89,3 triệu đồng/lượng (mua ào – bán ra). Nhẫn tròn trơn tại đây được giảm 360.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, giá niêm yết hiện tại là 76,16 – 76,66 đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Như vậy trong một tuần, giá vàng SJC trong nước đã được điều chỉnh giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, từ 90,4 về 89,5 triệu đồng/lượng. Tình hình giảm giá cũng xảy ra với thương hiệu vàng nhẫn. Trong 3 ngày gần nhất, giá kim loại quý này đã giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua bán.