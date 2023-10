Giá vàng hôm nay 28/10: Bứt phá mạnh, giá vàng vượt 2.000 USD/ounce

Sự bất ổn địa chính trị ở Trung Đông như 'tia lửa' kích thích nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng và đẩy giá vàng vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 28/10: Tăng 1,1% trong phiên

Giá vàng hôm nay 28/10: Cập nhật giá vàng giao ngay lần cuối giao dịch quanh mức 2.006 USD/ounce, tăng 1,1% so với chốt phiên giao dịch liền kề. Trong phiên, vàng đã có 'pha' nhảy vọt khá ấn tượng từ mốc 1.980 USD/ounce lên 2.006 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay. Nguồn: Tradingeconomics.

Mới đây, Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott Inc., nói rằng khả năng xảy ra sự kiện rủi ro tín dụng cũng đang tạo ra nhu cầu trú ẩn an toàn vững chắc đối với vàng và có thể giúp đẩy giá lên trên 2.000 USD/ounce .

McIntyre nói rằng một trong những lý do khiến mối tương quan nghịch của vàng với lãi suất trái phiếu bị phá vỡ là do ngày càng có nhiều nhà đầu tư lo lắng về triển vọng tài chính của chính phủ Mỹ và khoản nợ ngày càng tăng, đã vượt quá 33 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, theo ông, đây không chỉ là quy mô nợ của chính phủ Mỹ. "Điều đáng sợ nhất đối với tôi là thâm hụt. Thâm hụt gia tăng có nghĩa là Mỹ không kiểm soát được tài chính của mình", ông nói.

McIntyre cũng lưu ý rằng, giá vàng tăng cao phản ánh rủi ro ngày càng tăng, nền kinh tế Mỹ phải đối mặt với vòng xoáy nợ tiềm tàng vì lãi suất cao hơn, phản ánh chi phí đi vay cao hơn, dẫn đến nhu cầu về vốn nhiều hơn.

Ông cho biết, Hoa Kỳ đang trải qua một phiên bản chậm hơn so với những gì đã xảy ra vào tháng 10 năm ngoái khi thị trường trái phiếu ở Anh sôi động sau khi Thủ tướng lúc bấy giờ là Elizabeth Truss đề xuất cắt giảm thuế đáng kể. Sự hỗn loạn trên thị trường tài chính Anh đã khiến Trust mất chức Thủ tướng.

Một lý do khiến thị trường hiện đang tập trung vào khoản nợ ngày càng tăng của Mỹ là do lãi suất tăng mạnh. Với lãi suất của Quỹ Fed từ 5,25% đến 5,50%, chính phủ Hoa Kỳ hiện đang chi nhiều tiền hơn để trả khoản nợ 33 nghìn tỷ USD so với số tiền chi cho quốc phòng.

Biến động giá vàng hôm nay. Nguồn: Tradingeconomics.

Đồng thời, McIntyre cũng lưu ý rằng, cùng với việc Fed tăng lãi suất mạnh mẽ, cơ quan này đã làm giảm bảng cân đối kế toán, làm giảm đáng kể nguồn cung tiền M2, lượng tiền mà công chúng nắm giữ.

Trong khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn chủ yếu tập trung vào lạm phát, McIntyre cho biết họ cần nhận thức được rủi ro tiềm ẩn là lợi suất trái phiếu có thể không được điều chỉnh theo chính sách tiền tệ.



Mặc dù có thể còn hơi sớm nhưng kịch bản mà McIntyre đang tìm kiếm là Cục Dự trữ Liên bang vẫn duy trì lập trường diều hâu nhưng bắt đầu mua trái phiếu để giữ lãi suất ở mức ổn định. Ông nói thêm rằng đồng thời, việc tăng cung tiền M2 cũng sẽ giúp giảm bớt căng thẳng thị trường. Tuy nhiên, McIntyre cho rằng Fed đang ở thế khó. Do thâm hụt ngày càng gia tăng, có thể thấy Fed đã tăng bảng cân đối kế toán quá nhiều.

"Có thể trong ngắn hạn, nó sẽ mang lại hiệu quả như mong muốn. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ khiến mọi người lo lắng hơn. Với tất cả sự không chắc chắn này, tôi nghĩ vàng sẽ tiếp tục hoạt động tốt và duy trì xu hướng tăng cho đến khi chính phủ có thể kiểm soát chi tiêu. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra sớm", McIntyre nói thêm.

Giá vàng hôm nay 28/10: Biến động nhẹ

Cập nhật 7h00 sáng 28/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC tại Hà Nội, mua vào ở mức 70 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 70 triệu đồng/lượng, giảm đều 50.000 đồng/lượng so với sáng qua. Tương tự như khu vực Hà Nội, tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC đang mua vào ở mức 70 triệu đồng/lượng và bán ra lên tới 70,72 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hiện được DOJI Hà Nội mua vào ở mức 69,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 70,8 triệu đồng/lượng, lần lượt giảm 50.000 đồng/lượng và tăng 50.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Giá mua vào tại DOJI TP. Hồ Chí Minh có giá lần lượt mua vào 70 triệu đồng/lượng và bán ra 70,8 triệu đồng/lượng, biến động như khu vực Hà Nội.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết lần lượt là 70,02 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 70,7 triệu đồng/lượng, giảm 30.000 đồng/lượng. Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận ở mức 58,43 – 58,38 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng miếng PNJ đang mua vào ở mức 58,3 triệu đồng/lượng và 59,4 triệu đồng/lượng bán ra ở cả Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tăng 100.000 đồng/lượng so với cập nhật sáng qua.