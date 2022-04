Giá vàng hôm nay 28/4: Đồng USD mạnh đẩy vàng giảm chạm mức thấp nhất trong 2 tháng

Giá vàng hôm nay 28/4 giảm mạnh do đồng USD mạnh lên dù nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh mua vàng vào...

Giá vàng hôm nay 28/4 giảm mạnh, vàng mất mốc 1.900 USD/oucne

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 6 giờ 30 sáng nay (28/4) đứng ở mức 1.931,6-1.932,1 USD/ounce (mua vào - bán ra), tương đương mức giá cùng thời điểm này sáng qua. So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm 0,6 USD, đứng ở mức 1.885,4 USD/oucne, do đồng USD mạnh lên dù nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh mua vào.

Giá vàng hôm nay 28/4

Giá vàng thế giới giảm 1% xuống mức thấp nhất 2 tháng trước đó trong phiên giao dịch thứ tư khi đồng USD phục hồi do kỳ vọng Mỹ tăng lãi suất nhanh hơn đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng được định giá bằng đồng bạc xanh. Chỉ số DXY đã lên tới 102,6 điểm. Đây là đỉnh cao mới trong 2 năm qua.

Chỉ số USD, đo lường hiệu suất so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 3/2020 do triển vọng tăng lãi suất mạnh mẽ của ngân hàng trung ương Mỹ và dòng tiền trú ẩn an toàn trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc và châu Âu.

Lãi suất Mỹ tăng đã làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lợi, đồng thời thúc đẩy đồng USD lên cao. Đồng bạc xanh cũng được coi là tài sản trú ẩn an toàn và là đối thủ của vàng trong các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 27/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 69,35 triệu đồng/lượng - 70,07 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,30 triệu đồng/lượng - 70,00 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 69,35 triệu đồng/lượng - 70,05 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,30 triệu đồng/lượng - 70,00 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 27/4.