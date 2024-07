Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng phục hồi khi dữ liệu PCE của Mỹ nâng hy vọng cắt giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay 29/7 trên thế giới và trong nước đều ghi nhận tăng. Vàng thế giới phục hồi sau khi các dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố cuối tuần, củng cố thêm khả năng thời điểm Fed cắt giảm lãi suất đang đến gần.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 29/7: Phục hồi lên sát mức 2.400 USD/ounce

Giá vàng hôm nay trên thế giới phục hồi lên 2.395 USD/ounce trong đầu giờ phiên giao dịch châu Á.

Bằng chứng gần đây về sự lạc quan của lạm phát đã làm dấy lên kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 9, điều này làm tăng giá vàng, vì lãi suất thấp hơn thường làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lời.

Nhà phân tích thị trường tại forex.com, Fawad Razaqzada, cho rằng, dữ liệu hỗn hợp của Mỹ vào thứ Sáu tuần trước đã cho thấy áp lực lạm phát của nước này đang dần suy yếu, mở đường cho Fed cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay.

Theo Bộ Thương mại, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ trong tháng 6, phù hợp với dự đoán của thị trường. Trong khi đó, lạm phát PCE lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, đã tăng lên 0,2% từ mức 0,1% trong tháng 5. PCE lõi hàng năm tăng lên 2,6% trong cùng kỳ, so với 2,5% trong tháng 5. Cả hai con số đều phù hợp với kỳ vọng. Các nhà đầu tư hiện đang định giá gần 90% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9, sau đó là một đợt cắt giảm khác vào tháng 11 và tháng 12, theo CME FedWatch Tool.

Tuy vậy, sự trì trệ của nền kinh tế Trung Quốc và động thái ngừng tích trữ vàng của ngân hàng trung ương Trung Quốc có thể sẽ là tác nhân hạn chế đà tăng của vàng ,vì Trung Quốc là nhà sản xuất và tiêu thụ vàng lớn nhất trên toàn thế giới.

Ngoài ra, các nhà phân tích của TD Securities cho rằng vàng có thể sẽ phải tiếp tục phải đối mặt với nhiều áp lực do nhu cầu châu Á giảm.

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ Quyết định lãi suất của Fed vào thứ Tư để dự đoán đường đi tiếp theo của vàng, dự kiến sẽ không có thay đổi nào về lãi suất.

Giá vàng hôm nay trong nước 29/7: Giữ nguyên giá

Trước giờ mở phiên hôm nay 29/7, các nhà vàng trong nước đồng loại giữ nguyên giá niêm yết của cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Tập đoàn DOJI đang niêm yết ở mức 75,8 – 77,05 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra. Mức giá này được giữ ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), nhà vàng này đang niêm yết giá ở mức 75,5 – 77 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo tín Mạnh Hải được giữ nguyên giá niêm yết so với hôm qua. Giá niêm yết hiện tại ở mức 75,88 – 77,08 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Còn tại Minh Châu, doanh nghiệp này cũng không điều chỉnh gì so với hôm qua. Giá niêm yết tại đây đang ở mức 75,88 – 77,08 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch mua bán tại đây ở mức 1,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mức giá 77,5 – 79,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ nguyên giá giao dịch so với hôm qua. Tương tự, Tập đoàn DOJI, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Bảo tín Minh Châu cũng niêm yết SJC ở mức 77,5 – 79,5 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là mức giá niêm yết vàng miếng SJC tại các ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV. Tại Bảo tín Mạnh Hải, nhà vàng này niêm yết vàng miếng ở mức 78,8 – 79,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).