Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng thế giới lao dốc, bất ngờ dự báo của chuyên gia về giá vàng tuần sau

Sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm mới nhất, giá vàng hôm nay thế giới lao dốc từ 2.056 USD xuống chỉ còn 2.039 USD. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy 2/3 chuyên gia mất niềm tin vào kim loại quý, cho rằng giá vàng trong tuần tới sẽ còn tiếp tục giảm.

Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng thế giới lao dốc, chuyên gia dự báo vàng sẽ còn giảm tiếp trong tuần sau

Giá vàng hoim nay trên thế giới giảm mạnh vào đầu phiên giao dịch thứ Sáu, ngay sau khi có báo cáo về tình hình việc làm của Hoa Kỳ từ Bộ Lao động, số liệu ủng hộ phe diều hâu về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Giá vàng kết thúc tuần ở mức 2.039 USD/ounce, giảm 0,75% trong ngày và giảm nhẹ 0.06% trong tháng.

Diễn biến của giá vàng thế giới. Nguồn: Tradingeconomics

Báo cáo việc làm hàng tháng của Hoa Kỳ vào từ Bộ Lao động cho thấy bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 1 tăng lên 353.000, vượt hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 175.000. Tỷ lệ thất nghiệp chung trong tháng 1 là 3,7% so với dự báo là 3,8%. Theo nhiều nhà quan sát thị trường, do số liệu báo cáo việc làm tốt, lãi suất có thể sẽ phải đến tháng 3 và thậm chí có thể là tháng 5 mới được cắt giảm.

Chỉ số đô la Mỹ tăng điểm nhờ tin tức việc làm và giao dịch tăng mạnh trong ngày, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện ở mức 3,982%.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các nhà giao dịch tổ chức và bán lẻ, với 2/3 chuyên gia mất niềm tin vào kim loại quý, trong khi hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Frank McGhee, người đứng đầu đại lý kim loại quý tại Alliance Financial, nằm trong số những người tham gia cho rằng vàng vẫn còn phải giảm giá. Ông nói: “Thị trường đang định giá sai lầm về giá vàng do thị trường lao động Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ và do các thông tin về bầu cử”.

Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho biết dữ liệu và tuyên bố trong tuần này là lời cảnh tỉnh đối với thị trường vàng và kim loại quý này vẫn còn rủi ro giảm giá: “Mức quan trọng cần theo dõi bây giờ sẽ là mốc 2.000 USD và việc giảm xuống dưới mức đó sẽ tạo ra nhiều hoảng loạn hơn”.

Tuần này, 12 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News và tâm lý Phố Wall dường như đã chuyển sang đặt cược vào khả năng giảm giá rõ rệt đối với triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này. Chỉ có 2 chuyên gia, tương đương 17%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 8 nhà phân tích, chiếm 66%, dự đoán giá vàng sẽ giảm. Hai chuyên gia khác, chiếm 17%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, 123 phiếu bầu đã được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với phần lớn người dân Main Street duy trì thái độ lạc quan. 66 nhà đầu tư bán lẻ, chiếm 54%, kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần tới. 27% khác, tương đương 22%, dự đoán giá sẽ thấp hơn, trong khi 30 người được hỏi, tương đương 24%, giữ quan điểm trung lập về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý.

Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay trong nước tiếp đà tăng lên quanh 78,5 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 76,2 triệu đồng/lượng mua vào và 78,52 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP.HCM, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng miếng SJC đã được điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 76,2 triệu đồng/lượng mua vào và 78,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng ở chiều mua và 150.000 đồng ở chiều bán.

Trong khi đó, PNJ đang mua vào mức 76,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 78,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng ở chiều bán so với rạng sáng qua.

Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 76,25 triệu đồng/lượng và 78,35 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng chiều mua và 150.000 đồng chiều bán.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng trên 18 triệu đồng.

Diễn biến giá vàng SJC trong nước. Nguồn: giavang.org

Đơn vị: x1000đ/lượng