Giá vàng hôm nay 31/1: Xuất hiện dự báo "sốc" về giá vàng nửa đầu năm 2024

Một nhà nghiên cứu trả lời phỏng vấn của Kitco cho rằng, giá vàng thế giới nửa đầu năm 2024 có thể sẽ giảm xuống dưới mốc hỗ trợ 1.940 USD/ounce, nhưng sau đó sẽ bật tăng, mục tiêu có thể sẽ là 2.400 USD/ounce.

Thị trường vàng vẫn đang trong xu hướng nắm giữ vững chắc vì nó đang chờ đợi thêm thông tin hướng dẫn từ Cục Dự trữ Liên bang. Một chiến lược gia thị trường đang cảnh báo các nhà đầu tư kim loại quý tiềm năng rằng, họ cần kiên nhẫn vì năm 2024 sẽ là năm của giao dịch đa sắc thái.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Michele Schneider, Giám đốc giáo dục và nghiên cứu giao dịch tại MarketGauge, nói rằng mặc dù bà lạc quan về giá vàng và bạc trong năm mới, thị trường kim loại quý có thể chứng kiến một số biến động và suy yếu trong nửa đầu năm 2024.

Các bình luận được đưa ra khi vàng vẫn bị kẹt dưới ngưỡng kháng cự 2.050 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 2 được giao dịch lần cuối ở mức 2.037,10 USD/ounce, tăng 0,28% trong ngày.

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, Schneider vẫn cho rằng thị trường vàng dường như đã đi trước chính mình vì nó đã định giá việc nới lỏng mạnh mẽ 5 hoặc 6 lần cắt giảm lãi suất. Bà nói thêm rằng nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất ba lần, với lần cắt giảm đầu tiên vào tháng Sáu.

Schneider cho biết, Cục Dự trữ Liên bang vẫn tập trung vào lạm phát vì mối đe dọa vẫn chưa biến mất do hoạt động kinh tế vẫn khá mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu dùng vững chắc. Đồng thời, người tiêu dùng đang sống vượt quá khả năng của mình, chi tiêu bằng tín dụng, điều này có thể đe dọa đáng kể đến sự tăng trưởng trong tương lai.

Bà lưu ý rằng lạm phát hiện đang theo mô hình tương tự được tạo ra vào những năm 1970. Xét về lịch sử, bà không kỳ vọng rằng nền kinh tế Mỹ đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể về áp lực lạm phát. Bà cho rằng đây cũng là lý do tại sao Fed tỏ ra hai mặt trong chính sách tiền tệ vì có lý do để cắt giảm và có lý do để duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Dự báo về thị trường vàng, Schneider cho rằng giá vàng thế giới có thể giảm xuống dưới 2.000 USD/ounce và kiểm tra mức hỗ trợ ban đầu khoảng 1.980 USD/ounce, thậm chí có khả năng giảm trở lại mức 1.940 USD/ounce trong nửa đầu năm nay.

Tuy nhiên, bà nói thêm rằng bà kỳ vọng đây sẽ là một cơ hội mua hàng đáng kể khi nền kinh tế suy yếu buộc Cục Dự trữ Liên bang phải giảm lãi suất, từ bỏ cuộc chiến lạm phát.

Nhìn về nửa cuối năm nay, đến năm 2025 và xa hơn, Schneider cho biết, bà kỳ vọng bất kỳ đợt bán tháo nào hiện nay cũng sẽ là động thái tạo đáy của vàng và sau đó bà kỳ vọng một xu hướng tăng dài hạn với giá sẽ đẩy lên 2.400 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 31/1: Vàng SJC tăng "sốc"

Giá vàng SJC được điều chỉnh tăng mạnh so với mở phiên sáng qua với mức tăng cao nhất là 600.000 đồng, vượt trên ngưỡng 77 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 74,9 triệu đồng/lượng mua vào và 77,42 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng miếng SJC đã được điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả 2 chiều.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được Phú Quý niêm yết ở mức 74,9 triệu đồng/lượng mua vào và 77,35 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng ở chiều mua và 600.000 đồng ở chiều bán.

DOJI tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh giá vàng SJC tăng 700.000 đồng ở chiều mua và 600.000 đồng ở chiều bán lên lần lượt 74,85 triệu đồng/lượng và 77,35 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC đang được thương hiệu PNJ đang mua vào mức 74,9 triệu đồng/lượng và bán ra mức 77,4 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán so với rạng sáng qua.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt bán ra và mua vào là 74,95 triệu đồng/lượng và 77,3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng ở chiều mua và 450.000 đồng ở chiều bán.

