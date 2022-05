Giá vàng hôm nay 6/5: Đồng USD tăng lên, vàng giảm mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay 6/5: Vàng quay đầu giảm trở lại vì đồng USD phục hồi. Nhà đầu tư đã ồ ạt bán vàng ra chốt lời...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (6/5) đứng ở mức 1.875,5-1.876 USD/oucne (mua vào - bán ra), tăng 9,3 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.866,2-1.866,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm 3,5 USD/oucne, đứng ở mức 1.873,4 USD/ounce, do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư ồ ạt bán vàng ra chốt lời...

Giá vàng thế giới đã ghi nhận đà tăng liên tiếp trong ba phiên - chuỗi tăng dài nhất kể từ giữa tháng 4, nhưng sau đó cũng sớm giảm mạnh trở lại trước khi đóng cửa phiên ngày 5/5.

Giá vàng giảm vào cuối phiên giao dịch ngày thứ năm (5/5), từ bỏ một số điểm từ đà tăng hơn 1% trước đó, vì đồng USD phục hồi làm suy yếu hỗ trợ từ lập trường chính sách ít diều hâu hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Hôm 4/5, Fed đã tăng lãi suất qua đêm chuẩn thêm 50 điểm cơ bản, mức tăng lớn nhất trong 22 năm, trong khi Chủ tịch Jerome Powell nói thêm rằng ngân hàng trung ương Mỹ không xem xét động thái tăng 75 điểm cơ bản trong tương lai.

Sau thông báo của Fed tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,5 điểm phần trăm, tương đương mức tăng lãi suất cao nhất kể từ tháng 5/2000, các chuyên gia của Hội đồng Vàng thế giới vẫn nhận định về một thị trường khó đoán định. Bởi, thông thường có quy luật là lãi suất tăng, giá vàng sẽ giảm nhưng trong bối cảnh cảnh hiện nay, giá vàng được quyết định tăng hay giảm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tình hình địa chính trị và lạm phát đang tăng vọt trên toàn cầu.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 5/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 69,65 triệu đồng/lượng - 70,37 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,65 triệu đồng/lượng - 70,35 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 69,65 triệu đồng/lượng - 70,35 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,60 triệu đồng/lượng - 70,40 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 5/5.