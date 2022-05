Giá vàng hôm nay 5/5: Vàng tăng, nhà đầu tư "ôm" vàng chờ chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng hôm nay (5/5) tăng khi thị trường chờ đợi quyết định lãi suất của Fed. Đồng USD tạm thời mạnh lên và nhà đầu tư đảo ngược xu thế từ bán ra của hôm qua thành "ôm" vàng vào...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (5/5) đứng ở mức 1.890,3-1.890,8 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 24,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.866,2-1.866,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). Đêm 4/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.861 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.863 USD/ounce. So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng tăng 12,4 USD, do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư đẩy mạnh "ôm" vàng vào.

Trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng thế giới ổn định, một ngày sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn hai tháng, khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và dự đoán về quỹ đạo lãi suất trong tương lai.

Nhà phân tích Daniel Briesemann của Commerzbank cho biết: “Vàng đang ở chế độ chờ và xem. Điều quan trọng hơn là Chủ tịch Fed Powell đang nói gì về triển vọng tương lai... Nếu ông ấy tiếp tục giữ quan điểm “diều hâu”, giá vàng có thể chịu thêm áp lực và đồng USD có thể tăng giá hơn nữa”.

Chỉ số USD đã giảm khỏi mức cao nhất 20 năm vào thứ 4, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì ở gần mức 3%.

Ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm để giúp kiềm chế lạm phát.



Trong khi vàng được coi là hàng rào chống lạm phát, lãi suất và lợi tức trái phiếu cao hơn của Mỹ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng có lãi suất bằng không, đồng thời thúc đẩy USD nơi kim loại quý được định giá.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 4/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 69,40 triệu đồng/lượng - 70,12 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,30 triệu đồng/lượng - 70,00 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 69,40 triệu đồng/lượng - 70,10 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,35 triệu đồng/lượng - 70,05 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 4/5.