Giá vàng hôm nay 8/2: Tiếp đà tăng, ngày vía Thần Tài ‘thổi’ giá SJC lên mức kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 8/2 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng trong bối cảnh giá dầu tăng dữ dội và đồng USD giảm mạnh. Trong khi đó, ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) ‘thổi’ giá vàng SJC trong nước lên mức kỷ lục...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.821-1.821,5 USD/oucne (mua vào - bán ra), tăng 5,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.815,2-1.815,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng 0,9 USD, đứng ở mức 1.821,2 USD/ounce, do đồng USD giảm mạnh và nhà đầu tư ồ ạt gom vàng vào.

Giá vàng thế giới tăng do áp lực lạm phát gia tăng và lo ngại xung quanh căng thẳng giữa Nga và Ukraine khiến nhu cầu kim loại quý này tăng lên, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi thêm dữ liệu trong tuần này để cân nhắc xem liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất mạnh như thế nào.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi số liệu lạm phát tháng 1 của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ năm tuần này để biết thêm những tín hiệu về việc Fed tăng lãi suất.

Trong khi vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát và rủi ro địa chính trị, việc tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng vốn không sinh lời.

Chiến lược gia ại SIA Wealth Management, lưu ý các nhà đầu tư vàng nên chú ý đến dữ liệu lạm phát dự kiến sẽ được công bố vào thứ năm tuần này (10/2). Gần đây, Goldman Sachs gần đây nâng dự báo giá vàng và khuyến nghị nhà đầu tư mua vào dài hạn trong năm nay sau một năm ảm đạm 2021. Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng trong 12 tháng lên 2.150 USD/ounce, tăng so với mục tiêu trước đó là 2.000 USD/ounce.

Vàng thế giới tăng giá do đây vẫn được coi là kênh đầu tư an toàn trong giai đoạn lạm phát và những rủi ro địa chính trị. Giá dầu tăng cao sẽ đẩy lạm phát vốn đã ở mức rất cao sẽ lên cao nữa.

Dù vậy, lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ những tài sản không sinh lời như vàng.

Ngày 7/2, Hội đồng Vàng thế giới (WGC) công bố Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng mới nhất. Theo đó, nhu cầu tiêu dùng vàng toàn cầu (không bao gồm thị trường OTC) đã phục hồi sau nhiều tổn thất do Covid-19 gây ra từ năm 2020 và đạt 4.021 tấn trong cả năm 2021.

Tại Việt Nam, nhu cầu về trang sức ghi nhận đạt 12 tấn trong năm 2021, cao hơn 11% so với con số 11 tấn trong năm 2020. Nhu cầu cả năm 2021 về vàng miếng và tiền xu ở Việt Nam đạt 31 tấn, tăng nhẹ so với 29 tấn được mua trong năm 2020.

Theo WGC, nhu cầu đối với vàng trên toàn cầu đã gia tăng trong quý cuối cùng của năm 2021 khi đạt 1.147 tấn, mức cao nhất theo quý kể từ quý II/2019 và tăng gần 50% so với quý IV/2020.

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) 'thổi' giá vàng SJC trong nước lên mức kỷ lục.

Giá vàng trong nước: Trong khi đó, ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) 'thổi' giá vàng SJC trong nước lên mức kỷ lục. Kết thúc phiên giao dịch 7/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 62,80 triệu đồng/lượng - 63,47 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 62,80 triệu đồng/lượng - 63,48 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 62,70 triệu đồng/lượng - 63,50 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 62,50 triệu đồng/lượng - 63,50 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 62,7 – 63,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,84 – 54,64 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 53,2 – 54,4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 12,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 7/2.