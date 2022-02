Giá vàng hôm nay 2/2: Neo trở lại ngưỡng 1.800 USD/ounce, dự báo "nóng" sắp tới

Giá vàng hôm nay 2/2 quay đầu giảm trong phiên giao dịch sáng, neo trở lại ngưỡng quan trọng 1.800 USD/ounce xác lập vào phiên trước nhờ đồng USD suy yếu và lực bán ra tăng mạnh...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 9 giờ 30 sáng nay (2/2) đứng ở mức 1.800,9-1.801,4 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 3,2 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.804,1-1.804,6 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm 0,8 USD, đứng ở mức 1.800 USD/ounce do đồng USD suy yếu và lực bán ra tăng mạnh.

Trước đó, giá vàng thế giới rạng sáng 2/2 đã đạt được hai ngày tăng liên tiếp sau chuỗi ngày lao dốc và giao dịch quanh ngưỡng 1.800 USD/ ounce. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và sự không chắc chắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nhu cầu trú ẩn an toàn vào các loại kim loại quý tăng cao và giúp giá vàng giành được hai ngày tăng liên tiếp sau chuỗi ngày trượt dốc.

Các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ cho biết họ sẽ tăng lãi suất vào tháng 3, nhưng đã phát biểu thận trọng hơn hôm đầu tuần về những gì có thể xảy ra khi đối mặt với triển vọng lạm phát không chắc chắn và một đại dịch vẫn đang diễn ra. Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch chiều tối ngày 1/2 (giờ Việt Nam) giao dịch không mấy ổn định nhưng vẫn tăng nhẹ so với thời điểm kết thúc phiên giao dịch của ngày trước đó.

Các nhà phân tích cũng cho rằng, lãi suất tăng, mối đe dọa lạm phát gia tăng và sự biến động của thị trường tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng trong năm nay. Trong khi đó, tình hình Covid-19 và căng thẳng địa chính trị lại không được cho là những yếu tố sẽ có ảnh hưởng chính đến giá vàng trong năm 2022.

Hôm 2/1, Hiệp hội Thị trường Vàng bạc London (LBMA) đã công bố kết quả của cuộc khảo sát dự báo hàng năm của mình. Theo đó, 34 nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát năm nay kỳ vọng giá vàng sẽ tương đối ổn định, dao động trung bình quanh 1.801,90 USD/ounce trong năm 2022, thay đổi nhẹ so với mức giá trung bình của năm ngoái là 1.798,60 USD/ounce.

Trong nước trước đó, do các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn nghỉ Tết nên giá vàng trong nước khá "tự do" ở các tiệm vàng. Theo đó, giá vàng SJC vào cuối ngày tăng 300.000 đồng/lượng, thiết lập mức giá kỷ lục 63 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 13,2 triệu đồng/lượng.

Riêng nhẫn vàng được người dân mua nhiều vào dịp Tết nên tăng 500.000 đồng/lượng, các tiệm vàng bán ra 54 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC 9 triệu đồng/lượng.

Mở cửa thị trường ngày 2/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 9 giờ 30 ngày 2/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 61,80 triệu đồng/lượng - 62,52 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 61,80 triệu đồng/lượng - 62,50 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 61,75 triệu đồng/lượng - 62,50 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 61,80 triệu đồng/lượng - 62,50 triệu đồng/lượng

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 11,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 1/2.