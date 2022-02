Giá vàng hôm nay 5/2: Vàng tăng mạnh, giới đầu cơ ồ ạt gom vào

Giá vàng hôm nay 5/2 đảo chiều tăng mạnh, giới đầu cơ ồ ạt gom vào trong bối cảnh lo ngại kéo dài về lạm phát...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (5/2) đứng ở mức 1.808,4-1.808,9 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 3,7 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.804,7-1.805,2 USD/ounce. So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng 3,8 USD/ounce, đứng ở mức 1.808,4 USD/ounce, do đồng USD mạnh lên và giới đầu cơ ồ ạt gom vàng vào.

Giá vàng hôm nay 5/2 tăng mạnh trong bối cảnh lo ngại kéo dài về lạm phát, thị trường tiếp tục chứng kiến áp lực lạm phát gia tăng trong nền kinh tế Mỹ.

Sự tăng trưởng bất ngờ trên thị trường việc làm Mỹ trong tháng 1 đã làm dấy lên lo ngại xoay quanh vấn đề lạm phát. Dữ liệu cho thấy số việc làm phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng thêm 467.000 trong tháng trước, so với dự báo được các chuyên gia thống nhất là chỉ tăng 150.000 việc làm.

Giá dầu cũng tăng lên mức cao nhất trong 7 năm, làm gia tăng thêm áp lực lạm phát hiện có. Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát, nhưng việc tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ lên cao nhất trong hơn hai năm sau khi dữ liệu việc làm lạc quan của Mỹ củng cố cho khả năng tăng lãi suất của Fed. Đồng USD cũng tăng giá, khiến vàng trở nên đắt đỏ đối với người mua bằng ngoại tệ khác.

Giá vàng trong nước: Giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji hiện được niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 61,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 62,52 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 61,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 61,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 61,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,5 triệu đồng/lượng (bán ra).