Giá vàng hôm nay 1/2: Vàng bất ngờ đảo chiều tăng lên, nhà đầu tư tìm vàng trú ẩn

Giá vàng hôm nay 1/2, lúc 10 giờ 30 bất ngờ đảo chiều tăng lên do nhà đầu tư đẩy mạnh gom vàng vào và đồng USD giảm giá nhẹ...

Nhà đầu tư gom mạnh, giá vàng thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 10 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.798,4-1.798,9 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 4,6 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.793,8-1.794,3 USD/oucne (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng 1,9 USD, đứng ở mức 1.798,5 USD/ounce, do đồng USD giảm nhẹ và nhà đầu tư gom vàng mạnh vào.

Giá vàng tăng vì đồng USD suy yếu nhẹ, nhưng đã ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2021 do triển vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo đó giá vàng đã giảm 1,7% trong tháng 1. Nhiều chuyên gia dự báo, vàng đang chịu một áp lực giảm giá khá lớn khi mà Fed bắt đầu thay đổi chính sách tiền tệ. Nước Mỹ đang phải đối mặt với lạm phát lên tới 7%, cao nhất kể từ năm 1982.

Ở chiều ngược lại, nhiều dự báo cho rằng, vàng vẫn đang ở trong xu hướng tăng giá. Sự giảm giá chỉ là nhất thời. Vàng vẫn được hỗ trợ bởi lạm phát lên cao và bất ổn định chính trị xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Ukraine.

Một quan chức của Fed cho biết, việc Fed tăng lãi suất cơ bản ở mức độ nào sẽ phụ thuộc vào tốc độ gia tăng của lạm phát. Trong khi đó, giới đầu tư đang chờ Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh đưa ra chính sách tiền tệ mới trong vài ngày sắp tới. Riêng Ngân hàng Trung ương Úc có thể công bố tăng lãi suất cơ bản vào hôm nay (1/2).

Thị trường tiên tệ đã có phản ứng ngay lập tức với các thông tin trên. Có thể nhiều người suy đoán các thông tin này sẽ tác động tiêu cực đến giá trị của USD. Từ đó, một số nhà đầu tư bán ra "đồng bạc xanh" khiến USD giảm giá, tạo đà cho giá vàng hôm nay bật tăng. Số khác thì lo ngại lạm phát đang ở mức cao, Covid -19 còn gây ra khó khăn cho kinh tế toàn cầu… nên họ tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào kim loại quý giúp giá vàng hôm nay đi lên.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm Tân Sửu 28/1, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 61,80 triệu đồng/lượng - 62,52 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 61,75 triệu đồng/lượng - 62,50 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 61,80 triệu đồng/lượng - 62,53 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 61,80 triệu đồng/lượng - 62,50 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng, tính thuế và phí, thấp hơn khoảng hơn 12 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 31/1.