Giá vàng hôm nay 8/9: Vàng SJC, DOJI 'leo thang' tiến sát mốc 68,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 8/9: Trong phiên giao dịch hôm qua, kim loại quý biến động nhẹ quanh mức 1.920 USD/ounce. Trong nước, vàng SJC, DOJI 'leo thang' tiến sát mốc 68,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 8/9: Thiếu tín hiệu hỗ trợ, thị trường vàng ảm đạm



Cập nhật giá vàng hôm nay 8/9 (lúc 7h57' theo giờ Việt Nam) quanh mức 1.923,5 USD/ounce, tăng nhẹ 0,2% so với chốt phiên giao dịch liền kề. Giới chuyên gia cho rằng xu hướng tăng giá của kim loại quý đang có phần trở nên rụt rè.

Cập nhật giá vàng hôm nay 8/9. Nguồn: Tradingeconomics.

Theo tin tức mới nhất, xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm 8,8% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái và giảm tháng thứ tư liên tiếp; Nhập khẩu của Trung Quốc giảm 7,3% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, dữ liệu này tốt hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường.

Ở một diễn biến khác, dường như sự 'thèm muốn' vàng của Trung Quốc vẫn không được thỏa mãn khi ngân hàng trung ương quốc gia này đã bổ sung thêm kim loại quý vào dự trữ ngoại hối của mình trong tháng thứ 10 liên tiếp.

Theo dữ liệu dự trữ ngoại hối cập nhật, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua 29 tấn vàng trong tháng 8, nâng lượng mua từ đầu năm lên 155 tấn. Dữ liệu tháng trước cũng là đợt mua lớn nhất của ngân hàng trung ương kể từ tháng 12.

Nhìn về phía trước, nhiều nhà phân tích kỳ vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục mua vàng vì quốc gia này đang cố gắng củng cố uy tín quốc tế của đồng nhân dân tệ để cạnh tranh với đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ thế giới.

Biến động giá vàng tuần qua. Nguồn: Tradingeconomics.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Chantelle Schieven, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research kỳ vọng Trung Quốc sẽ vẫn là nước mua vàng dài hạn như một phần của xu hướng phi đô la hóa lớn hơn. Tuy nhiên, bà cho rằng, không có rủi ro chính trị nào với vàng trong thời gian tới.

Các nhà phân tích lưu ý rằng nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương là yếu tố quan trọng đằng sau khả năng phục hồi của vàng khi chỉ số đô la Mỹ giao dịch gần mức cao nhất trong 6 tháng ở 105 điểm. Đồng thời, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục giữ mức cao nhất gần 16 năm trên 4,2%.

Giá vàng hôm nay 8/9: Vàng SJC, DOJI tăng vọt



Cập nhật 7h30' sáng 8/9, tại Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC mua vào ở mức 68,05 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 68,67 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng mỗi chiều so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC giữ mức tăng tương tự như khu vực Hà Nội đang mua vào ở mức 68,05 triệu đồng/lượng và bán ra 68,65 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thương hiệu DOJI cũng tăng từ 150.000 - 200.000 đồng/lượng mỗi chiều. Cụ thể, tại Hà Nội có giá mua vào 67,9 triệu đồng/lượng, bán ra tại 68,65 triệu đồng/lượng. Tại TP. Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu DOJI có giá mua vào 67,8 triệu đồng/lượng và bán ra 68,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 68,06 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 68,64 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 240.000 đồng/lượng và 290.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận ở mức 56,33 – 57,18 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, tăng 20.000 đồng/lượng mỗi chiều so với đầu giờ sáng qua.

Vàng miếng PNJ đang mua vào ở mức 56,15 triệu đồng/lượng và 57,2 triệu đồng/lượng bán ra ở cả Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, giảm lần lượt 150.000 - 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với sáng qua.