Giá vàng hôm nay 9/2: Dự báo một số yếu tố bất ngờ từ Trung Quốc

Theo nhiều chuyên gia, một số yếu tố đặc biệt có thể khiến doanh số bán vàng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay trở nên bất ngờ. Giá vàng hôm nay 9/2 sẽ được thúc đẩy khi Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán.

Thị trường vàng tiếp tục gặp khó khăn trước áp lực bán mạnh do tin tức về thị trường lao động Mỹ tương đối ổn định so với tuần trước. Thứ Năm, Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm 9.000 xuống còn 218.000 trong tuần trước, giảm so với tuần trước là 224.000 đơn.

Thị trường vàng đã chứng kiến áp lực bán mạnh trước phiên giao dịch Bắc Mỹ và không thay đổi trước dữ liệu thị trường lao động mới nhất. Giá vàng thế giới hiện đang được giao dịch lần cuối ở mức 2.034 USD/ounce.

Diễn biến của giá vàng thế giới. Nguồn: Tradingeconomics

Mức trung bình động trong 4 tuần đối với các đơn xin trợ cấp mới - thường được coi là thước đo đáng tin cậy hơn của thị trường lao động - đã tăng lên 212.250, tăng so với mức trung bình của tuần trước là 208.500.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục, đại diện cho số người đã nhận trợ cấp, đã giảm xuống 1,871 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 27/1, giảm 23.000 đơn so với mức sửa đổi của tuần trước là 1,894 triệu.

Các nhà giao dịch và đầu tư vàng đang theo dõi chặt chẽ hoạt động mua hàng của người tiêu dùng ở Trung Quốc khi thị trường kim loại quý lớn nhất thế giới chuẩn bị cho lễ đón Tết Nguyên đán. Theo nhiều chuyên gia, có một số yếu tố đặc biệt có thể khiến doanh số bán vàng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay trở nên bất ngờ.

Hoạt động mua vàng của Trung Quốc tăng mạnh trong năm ngoái ngay cả khi giá kim loại quý này đạt mức cao mới mọi thời đại trên thị trường nội địa. Ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn sẽ rơi vào thứ Bảy, ngày 10/2.

Theo các nhà tư vấn tại Trung Quốc tại Metals Focus, một công ty kim loại quý độc lập, năm mới này là một năm phức tạp để tính toán doanh số bán vàng vì có một số yếu tố bất thường đang diễn ra: “Năm Rồng thường sẽ thúc đẩy nhu cầu trang sức tăng mạnh vì đây là thời điểm rất tốt lành”. “Hơn nữa, nhu cầu mua đồ trang sức bằng vàng ở cấp độ người tiêu dùng ở Trung Quốc nói chung khá tốt”.

Các chuyên gia tư vấn của Metals Focus cũng đang nhìn thấy “những trở ngại lớn” đối với việc mua vàng tiêu dùng trong nước này, bao gồm “điều kiện kinh tế đầy thách thức” của Trung Quốc, giá vàng “cao lịch sử” và sức hấp dẫn của đồ trang sức phải đối mặt với sự cạnh tranh từ du lịch, trải nghiệm, ăn uống. Theo các chuyên gia này, về mặt giá trị, doanh số bán vàng của nước này sẽ vẫn khá ấn tượng.

Giá vàng hôm nay 9/2: Vàng trong nước ổn định

Giá vàng ổn định khi cả nước bắt đầu tuần nghỉ Tết Nguyên đán. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 76,7 triệu đồng/lượng mua vào và 78,92 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.

Phú Quý niêm yết vàng SJC ở mức 76,65 triệu đồng/lượng mua vào và 78,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, vàng miếng thương hiệu SJC được PNJ đang mua vào mức 76,7 triệu đồng/lượng và bán ra mức 78,9 triệu đồng/lượng.

DOJI tại khu vực Hà Nội niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 76,55 triệu đồng/lượng mua vào và 78,85 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 76,75 triệu đồng/lượng và 78,85 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng SJC trong nước. Nguồn: giavang.org

