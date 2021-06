Giá vàng hôm nay 9/6: Vàng thế giới giảm về mức 53,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/6, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.892 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.894 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục giảm nhẹ trong suốt phiên giao dịch hôm qua, do hoạt động chốt lời thường xuyên từ các nhà giao dịch tương lai. Tuy nhiên, những người mua vàng với mục tiêu trú ẩn an toàn hiện vẫn chưa nhiều, do tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường toàn cầu chưa đến mức báo động.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều, giao dịch có vẻ trầm lắng. Hiện tại, thị trường tương đối bình yên với những lo lắng về rủi ro không được đánh giá cao, trong bối cảnh không có nguy cơ lớn nào về địa chính trị.

Trong bản tin hôm qua, nền kinh tế khu vực đồng Euro đã giảm 0,3% trong quý đầu tiên của năm nay so với quý 4 năm ngoái.

Giá vàng hôm nay

Về mặt kỹ thuật, các nhà đầu cơ giá vàng kỳ hạn tháng 8 đang có lợi thế về tổng thể trong ngắn hạn, trong bối cảnh xu hướng tăng giá đã kéo dài tới tuần thứ 9 trên biểu đồ hàng ngày.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi tâm điểm thông tin trong tuần là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 sẽ được công bố vào thứ 5, trong đó dự kiến sẽ tăng 0,5% so với tháng 4 và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thương nhân và nhà đầu tư tiếp tục bàn luận về việc lạm phát sẽ tăng lên. Giá hàng hóa thô tăng trong vài tháng qua là một dấu hiệu đáng ngại cho thấy lạm phát có thể trở thành vấn đề. Yếu tố này cũng có thể chi phối tâm lý nhà đầu tư trong thời gian tới.

Tại thị trường trong nước, giá vàng hôm nay 9/6 tại PNJ Hà Nội và PNJ TP. HCM niêm yết ở mức 56,75– 57,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 56,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,35 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay 8/6 ở Doji niêm yết ở mức 56,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,35 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Phú Quý giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 56,85– 57,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).