Giá vàng tăng hơn 2% vào thứ Năm do đồng đô la Mỹ suy yếu và giá dầu giảm, nhưng vẫn đang trên đà giảm tháng thứ hai liên tiếp do lo ngại về lạm phát trong bối cảnh chiến tranh Iran đang diễn ra làm lu mờ triển vọng cắt giảm lãi suất.

Giá vàng tăng 2,2% lên 4.639,26 USD/ounce, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng vào thứ Tư.

Diễn biến giá vàng mới nhất hôm nay 1/5. Nguồn: CNBC

Tính đến thời điểm hiện tại (cập nhật 7 giờ sáng 1/5, theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức 4.626 USD/ounce, tiếp tục cộng thêm gần 5 USD/ounce.

Theo David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, việc giá năng lượng giảm nhẹ và đồng đô la giảm giá sau khi các quan chức Nhật Bản phát tín hiệu về khả năng can thiệp tiền tệ đã mang lại lợi ích cho thị trường vàng.

Các nhà phân tích tại Citigroup cho biết áp lực bán vàng có thể vẫn mạnh trong ngắn hạn do sự bất ổn ở Trung Đông, nhưng dự kiến ​​kim loại này cuối cùng sẽ lấy lại sức hấp dẫn như một tài sản trú ẩn an toàn.

Citi giữ nguyên mục tiêu giá vàng ở mức 4.300 USD trong vòng ba tháng tới và 5.000 USD trong vòng sáu đến mười hai tháng tới.

Cùng với đà tăng của giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 3%, lên 73,63 USD. Bạch kim tăng 4,6% lên 1.965,23 USD, và palladium tăng 1,5% lên 1.480,75 USD.

