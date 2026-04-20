Giá vàng sắp bùng nổ? Phố Wall đồng loạt dự báo giá vọt lên 6.300 USD-8.000 USD

Đóng cửa phiên giao dịch tuần này, giá vàng thế giới niêm yết ở mức hơn 4.800 USD/ounce - thấp hơn khoảng gần 14% so với đỉnh lịch sử 5.589,38 USD thiết lập ngày 28/1/2026.

Các định chế tài chính lớn trên thế giới đã đưa ra dự báo về giá vàng trong giai đoạn 2026 - 2027 và năm động lực chính có thể tiếp tục thúc đẩy kim loại quý thăng hoa bên cạnh các rủi ro có thể khiến đà tăng bị gián đoạn.

Giá vàng diễn diễn thế nào vào giữa năm 2026?

Vàng đã tăng khoảng 65% trong năm 2025 - mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979 - đồng thời thiết lập tới 53 đỉnh lịch sử mới. Đến tháng 1/2026, giá vàng lần đầu vượt mốc 5.000 USD/ounce trước khi đạt đỉnh 5.589 USD.

Tuy nhiên, sang tháng 3, thị trường đảo chiều mạnh: giá vàng giảm hơn 10% - mức giảm tháng sâu nhất kể từ năm 2013 - khi căng thẳng Mỹ - Iran đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến đồng USD mạnh lên.

Tính đến ngày 20/4 (giờ Việt Nam), vàng giao dịch ở mức giá trên 4.800 USD, vẫn giữ trên vùng hỗ trợ quan trọng 4.400-4.600 USD mà J.P. Morgan đánh giá có ý nghĩa cả về kỹ thuật lẫn cơ bản.

Đây không phải là sự thoái lui mang tính cấu trúc, mà là giai đoạn tích lũy sau một đợt tăng mạnh hiếm thấy - và các tổ chức lớn đang nhìn nhận đúng theo hướng đó.

Những động lực chính của giá vàng năm 2026

1. Nhu cầu từ ngân hàng trung ương: Các ngân hàng trung ương đã mua 863,3 tấn vàng trong năm 2025 - cao gấp đôi mức trung bình giai đoạn 2010–2021. Dự báo năm 2026, nhu cầu vẫn duy trì khoảng 800 tấn, theo J.P. Morgan.

2. Xu hướng phi đô la hóa (de-dollarisation): Các nền kinh tế mới nổi - đặc biệt là Trung Quốc, Ba Lan, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ - đang giảm dự trữ USD để chuyển sang vàng. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã mua vàng liên tục 15 tháng tính đến đầu năm 2026.

3. Cắt giảm lãi suất của Fed: Thị trường kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất. Goldman Sachs ước tính cứ mỗi 0,5 điểm % lãi suất giảm có thể hỗ trợ giá vàng tăng thêm khoảng 120 USD/ounce.

4. Dòng tiền vào ETF vàng: Các quỹ ETF vàng phương Tây đã mua ròng khoảng 500 tấn từ đầu 2025. Tổng dòng vốn vào ETF vàng toàn cầu đạt kỷ lục 89 tỷ USD, nâng tổng lượng nắm giữ lên mức cao nhất lịch sử.

5. “Giao dịch phá giá tiền tệ”: Nợ công tăng và niềm tin vào tiền pháp định suy yếu đang thúc đẩy nhu cầu vàng vật chất và các sản phẩm tài chính liên quan. Goldman Sachs coi đây là một trong ba trụ cột chính cho xu hướng tăng giá.

Dự báo giá vàng 2026 từ các "ông lớn" ngân hàng thế giới

J.P. Morgan: 6.300 USD/ounce: Đây là dự báo lạc quan nhất. Ngân hàng cho rằng nhu cầu cấu trúc từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư vẫn chưa đạt đỉnh.

Wells Fargo: 6.100–6.300 USD/ounce: Tăng mạnh dự báo so với trước đó, khuyến nghị nhà đầu tư mua vào khi giá điều chỉnh.

UBS: 6.200 USD (kịch bản cao 7.200 USD): Dựa trên rủi ro đình lạm, nhu cầu ngân hàng trung ương và USD suy yếu.

Bank of America: 6.000 USD/ounce: Thậm chí có thể đạt 8.000 USD vào 2027 trong kịch bản cực đoan.

Goldman Sachs: 5.400 USD/ounce: Dự báo thận trọng nhất nhưng vẫn giữ nguyên bất chấp đợt giảm tháng 3.

Morgan Stanley: Xấp xỉ 4.800 USD: Quan điểm trung tính hơn, cho rằng đà tăng sẽ chậm lại.

Commerzbank: 5.000 USD: Công nhận xu hướng tăng dài hạn nhưng thận trọng về định giá.

HSBC: 3.950–5.050 USD: Ngân hàng hiếm hoi đưa ra kịch bản vàng giảm giá nếu rủi ro địa chính trị hạ nhiệt.

Triển vọng năm 2027

Bước sang năm 2027, phần lớn các tổ chức tài chính lớn trên thế giới vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng, dù mức dự báo có phần thận trọng hơn so với các kịch bản bùng nổ trong ngắn hạn. Trong đó J.P. Morgan và Goldman Sachs cùng đưa ra mức giá trung bình khoảng 5.400 USD/ounce. Trong khi đó, Commerzbank đặt mục tiêu thấp hơn một chút ở khoảng 5.200 USD/ounce, phản ánh kỳ vọng xu hướng tăng vẫn tiếp diễn nhưng với tốc độ ổn định hơn.

Đáng chú ý, trong kịch bản cực đoan, Bank of America cho rằng giá vàng hoàn toàn có thể vươn tới mốc 8.000 USD nếu các yếu tố như phi đô la hóa, nới lỏng tiền tệ và nhu cầu đầu tư gia tăng đồng thời diễn ra mạnh mẽ, qua đó cho thấy dư địa tăng giá vẫn còn rất lớn trong dài hạn.

Điểm mấu chốt nằm ở việc các ngân hàng trung ương hiện đã trở thành lực mua chi phối thị trường, và khác với nhà đầu tư ngắn hạn, họ gần như không bán ra trong những giai đoạn giá điều chỉnh, điều này đang dần thiết lập một “mặt bằng giá sàn” mới cho vàng, khiến các đợt giảm sâu khó xảy ra như trong quá khứ.

Rủi ro giá vàng giảm

Tuy vậy, triển vọng này không phải không có rủi ro, khi vẫn tồn tại một số kịch bản có thể khiến giá vàng đảo chiều giảm, bao gồm khả năng Fed bất ngờ chuyển sang lập trường “diều hâu” nếu lạm phát quay trở lại, buộc phải tăng lãi suất trở lại, từ đó kéo lợi suất thực đi lên và củng cố sức mạnh của đồng USD - yếu tố vốn luôn gây áp lực trực tiếp lên giá vàng. Bên cạnh đó, một đợt tăng giá mạnh kéo dài của đồng USD cũng có thể trở thành lực cản lớn, tương tự như kịch bản căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là giữa Mỹ và Iran, bất ngờ hạ nhiệt, làm suy giảm “phí rủi ro” đang được phản ánh trong giá vàng. Ngoài ra, không thể loại trừ khả năng làn sóng đầu cơ tích lũy trong năm 2025 bị tháo chạy, gây ra những cú điều chỉnh nhanh và mạnh như đã từng xảy ra trong tháng 3/2026.

Hiện tại có phải là cơ hội tốt để mua vàng?

Trước câu hỏi liệu đợt giảm hiện tại có phải là cơ hội mua hay không, các ngân hàng lớn gần như đưa ra câu trả lời thống nhất là có. Wells Fargo công khai khuyến nghị khách hàng “mua khi giá giảm”, J.P. Morgan xác định vùng 4.400–4.600 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ mạnh cả về kỹ thuật lẫn cơ bản, trong khi Goldman Sachs vẫn giữ nguyên dự báo 5.400 USD bất chấp biến động ngắn hạn, củng cố quan điểm rằng xu hướng dài hạn chưa hề bị phá vỡ.

Nhìn lại toàn bộ chu kỳ từ năm 2015 đến nay, khi giá vàng đã tăng khoảng 360%, có thể thấy mọi đợt điều chỉnh lớn - dù gây biến động mạnh trong ngắn hạn - đều chỉ đóng vai trò như những giai đoạn tích lũy trước khi thị trường tiếp tục đi lên, và trong bối cảnh hiện tại, với các yếu tố nền tảng như nhu cầu từ ngân hàng trung ương, dòng tiền ETF và xu hướng phi đô la hóa vẫn đang gia tăng, nhiều khả năng kịch bản này sẽ tiếp tục lặp lại.