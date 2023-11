Giá vàng tăng "chóng mặt", sắp cán mức 74 triệu đồng/lượng

Cập nhật 10h45' sáng nay (28/11), giá vàng hôm nay (vàng SJC) trong nước tăng phi mã, tiến gần về mức 74 triệu đồng/lượng. Chuyên gia cho hay, sự suy yếu của đồng Đô la Mỹ, biến động của kinh tế thế giới, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán,... là các yếu tố hỗ trợ đẩy giá vàng lên cao.

Cập nhật tại thời điểm 10h45 phút, giá vàng hôm nay (28/11) được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết (vàng SJC) tại Hà Nội, mua vào ở mức 72,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 73,53 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt hơn 600.000 đồng/lượng và hơn 800.000 đồng/lượng so với cập nhật sáng nay. Giá vàng miếng SJC tại TP. Hồ Chí Minh cũng được niêm yết ở mức 72,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 73,52 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, theo quan sát của PV Dân Việt, chỉ 40 phút (từ 10h05 phút đến thời điểm cập nhật) giá vàng không ngừng "nhảy số", từ mức 73,1 triệu đồng/lượng bán ra, ngay lập tức giá vàng điều chỉnh lên 73,3 triệu đồng/lượng và tăng vọt lên 73,53 triệu đồng/lượng, tức là đã tăng 430.000 đồng/lượng.

Tại DOJI Hà Nội, giá vàng SJC hiện được mua vào ở mức 72,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 73,4 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Giá mua vào tại DOJI TP. Hồ Chí Minh ghi nhận cũng ghi nhận mua vào ở mức 72,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 73,3 triệu đồng/lượng, so với sáng nay ghi nhận tăng 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết lần lượt là 72,6 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 73,5 triệu đồng/lượng, lần lượt tăng 840.000 đồng/lượng và tăng gần 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận ở mức 61,12 – 62,12 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu.

Trong bối cảnh vàng tăng nóng, lãnh đạo Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo tín Minh Châu cho biết, tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu sáng nay, có đến 45% lượng khách đến cửa hàng với mục đích bán vàng và 55% lượng khách đến mua. Trước tình hình giá vàng tăng mạnh, Bảo Tín Minh Châu khuyến nghị nhà đầu tư và người dân nên cân nhắc trước khi giao dịch và thường xuyên theo dõi giá vàng trên các kênh chính thống để có quyết định đúng đắn nhất.

Tại cửa hàng Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), vàng SJC cũng ghi nhận tăng vọt. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, vàng SJC đều đang mua vào ở mức 72,4 triệu đồng/lượng và bán ra 73,45 triệu đồng/lượng - 73,5 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia cho hay, nguyên nhân đầu tiên đẩy giá vàng nhảy vọt là do sự suy yếu của đồng USD. Ngày 28/11, chỉ số US Dollar Index giảm còn 103 điểm, hỗ trợ xu hướng tăng lên của giá vàng. Bên cạnh đó, xung đột địa chính trị, biến động kinh tế thế giới vẫn tiếp tục xảy ra và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cũng đẩy giá vàng lên cao, làm tăng sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng với các nhà đầu tư.

Trong nước, mặc dù thị trường vàng trong nước và thế giới có ít sự liên quan tới nhau, nhưng giá vàng cũng chịu ảnh hưởng từ những biến động của giá vàng thế giới. Hiện giá vàng thế giới đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 2.010 USD/ounce và tiếp tục leo cao đứng quanh mức 2.015,7 USD/ounce

Trong phiên sáng ngày 28/11, chỉ số chứng khoán VN-Index về mức 1.082,53 điểm, giảm 0,5%; HNX-Index giảm 0,7% về 222,4 điểm; UPCoM-Index giảm về 84,2 điểm. Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán trong thời gian qua cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư không rót vốn vào thị trường này mà dịch chuyển sang vàng, hỗ trợ giá vàng tăng cao.

Vàng thế giới hướng mốc 2.050 USD/ounce

Cập nhật giá vàng hôm nay. Nguồn: Tradingeconomics.

Các nhà phân tích hàng hóa tại Goldman Sachs cho biết, họ kỳ vọng giá vàng sẽ cao hơn cho đến năm 2024. Trong báo cáo có tiêu đề “Vàng tỏa sáng đang trở lại”, các nhà phân tích đã nâng mục tiêu giá 12 tháng của họ lên 2.050 USD/ounce.

Báo cáo từ Reuters mới đây cho hay, lượng vàng nhập khẩu ròng của Trung Quốc qua Hồng Kông đã giảm tháng thứ hai liên tiếp do sự phục hồi kinh tế không đồng đều ảnh hưởng đến nhu cầu. Nhập khẩu ròng qua Hồng Kông vào Trung Quốc, nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, giảm 23% xuống 26.793 tấn trong tháng 10, so với 34.757 tấn trong tháng 9.

Nhà phân tích Rhona O'Connell của StoneX thừa nhận, dữ liệu về Hồng Kông có thể không đại diện cho bức tranh toàn cảnh về hoạt động mua hàng của Trung Quốc, song trong tương lai, tình hình bất ổn liên tục của nền kinh tế có thể khiến người tiêu dùng không thể chi tiêu tùy ý và điều đó có thể hạn chế nhu cầu vàng.