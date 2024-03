Giá vé máy bay tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang đến gần, giá vé máy bay đi đến nhiều địa điểm du lịch đang bắt đầu tăng cao chót vót, các hãng hàng không tăng thêm nhiều chuyến bay.

Theo khảo sát của PV Dân Việt trên các kênh bán vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không cho thấy, giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Phú Quốc đi ngày 28/4, về ngày 3/5 có giá từ 5 triệu đến hơn 7 triệu đồng/vé. So sánh với giá vé máy bay ở thời điểm hiện tại cao hơn 2,5 triệu đồng/vé.

Giá vé bay của Vietnam Airlines là 7,6 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí); Vietravel Airlines là 6,6 triệu đồng và thấp hơn nhất là Vietjet Air cũng lên tới 5,5 triệu đồng.

Với đường bay Hà Nội - Đà Lạt, giá vé máy bay ngày 27/4, hãng hàng không Vietjet Air có các mức giá dao động từ 2,7 - 3,9 triệu đồng/vé khứ hồi trong khi Vietnam Airlines là 3,8 - 13,07 triệu đồng/vé khứ hồi.

Chặng bay Hà Nội - Nha Trang đi ngày 28/4 và về ngày 3/5, mức giá tốt nhất đến nay là 3,9 triệu đồng/vé khứ hồi và cao nhất là 7,7 triệu đồng, cao hơn 1,2 - 1,5 triệu đồng so với thời điểm này.

Giá vé máy bay bắt đầu tăng cao. Ảnh: VNA

Một đại lý bán vé máy bay cho biết giá vé dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây cao hơn so với trước là do nhu cầu đi lại tăng cao, hãng hàng không được nới trần vé máy bay, thiếu nguồn cung do đội bay một số hãng bị hao hụt đi vì động cơ bị triệu hồi.

Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Số chuyến bay tăng cường tập trung trên các đường bay du lịch như giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Côn Đảo… Trên mạng đường bay quốc tế, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia là những điểm đến có nhiều chuyến bay nhất của Vietnam Airlines.



Hiện tại, nhiều chuyến bay hành trình Hà Nội - Huế, Quảng Bình, Nha Trang, Phú Quốc; TP.HCM - Đà Nẵng, Phú Quốc…vào dịp cao điểm đã đầy chỗ từ 50% đến 70%. Để lựa chọn được lịch trình mong muốn, hành khách nên chủ động có kế hoạch đặt chỗ từ sớm, mua vé qua các kênh website, ứng dụng di động Vietnam Airlines hoặc phòng vé, đại lý chính thức của hãng.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách nên làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay qua website, ứng dụng di động, tổng đài 1900 6265 hoặc tại các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành.

Hành khách đã làm thủ tục trước và không mang theo hành lý ký gửi có thể đến thẳng cửa an ninh soi chiếu ở sân bay, không phải đến quầy thủ tục truyền thống của hãng bay, nhờ đó giúp tiết kiệm nhiều thời gian di chuyển, chờ đợi.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng bay căn cứ nguồn lực, nhu cầu thị trường và tối ưu hóa giờ khai thác của máy bay, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khai thác tăng chuyến ngay từ thời điểm hiện tại trên các đường bay nội địa từ phía Bắc đến phía Nam.

Các hãng hàng không cần tăng cường khai thác vào các khung giờ tối và đêm để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, bổ sung máy bay đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Cục Hàng không Việt Nam sẽ hỗ trợ và khuyến khích các hãng hàng không tăng năng lực khai thác đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn; tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải, phục vụ hành khách, kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá vé máy bay của hãng hàng không.