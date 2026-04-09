Giá vé máy bay tăng, một số đường bay càng khai thác càng lỗ

Theo Cục Hàng không, xu hướng này diễn ra rộng khắp tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, với mức tăng phổ biến từ 5 - 20% hoặc áp dụng phụ thu từ khoảng 130.000 đồng đến hơn 10 triệu đồng/vé máy bay, tùy chặng bay và hạng dịch vụ.

Tại thị trường nội địa, giá vé máy bay trước xung đột tương đối ổn định, thậm chí giảm 15% trong tháng 1 và chỉ tăng nhẹ 4% trong tháng 2. Tuy nhiên, sang tháng 3, giá vé máy bay đã tăng trở lại.

Theo các hãng hàng không, tác động thực tế còn lớn hơn ước tính. Với giá nhiên liệu Jet A-1 khoảng 200 – 230 USD/thùng, chi phí khai thác của Vietnam Airlines và Sun PhuQuoc Airways có thể tăng 30 - 60% mỗi tháng. VietJet Air dự kiến chi phí tăng thêm khoảng 2.000 tỷ đồng/tháng.

Giá xăng dầu, nhiên liệu tăng cao cũng khiến một số đường bay rơi vào tình trạng càng khai thác càng lỗ. Do đó, nhiều hãng buộc phải cắt giảm tần suất bay trong quý II/2026, phổ biến từ 10 - 30%, thậm chí có hãng giảm trên 50% để ưu tiên các đường bay huyết mạch.

Trước biến động phức tạp của giá xăng dầu, nhiên liệu, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị chủ động đánh giá rủi ro, điều chỉnh kế hoạch khai thác và tăng cường giám sát an toàn bay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu nội địa từ 1/4 đến 30/6/2026 như giải pháp ngắn hạn. Mức đề xuất được đánh giá là tương đối hợp lý so với quốc tế.

Chẳng hạn, chặng bay Nhật Bản - Hàn Quốc (khoảng 2 giờ) có phụ thu khoảng 1,1 triệu đồng khi giá nhiên liệu ở mức 180 USD/thùng, trong khi chặng Hà Nội - TP.HCM chỉ đề xuất khoảng 311.000 đồng mỗi chiều.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng mạnh và khó dự báo, các hãng buộc phải áp dụng chính sách giá linh hoạt, vừa phù hợp nhu cầu thị trường, vừa tuân thủ khung giá trần. Việc điều chỉnh phụ thu nhiên liệu được xem là giải pháp cần thiết nhằm duy trì hoạt động, đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng vốn rất khắt khe của ngành hàng không.

Sự thấu hiểu và chia sẻ của hành khách vì thế đóng vai trò quan trọng, giúp các hãng duy trì các đường bay thiết yếu, phục vụ nhu cầu đi lại và kết nối kinh tế trong giai đoạn nhiều biến động.

Theo ông Bùi Minh Đăng, Trưởng phòng Vận tải hàng không (Cục Hàng không Việt Nam), giá Jet A-1 đã tăng gấp ba lần so với trước khi xảy ra xung đột, làm chi phí khai thác đội lên 60 - 70%. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cũng cảnh báo, khi giá nhiên liệu vượt 200 USD/thùng, chi phí khai thác có thể tăng trên 70%.

Trong tháng 3, giá Jet A-1 bình quân dao động 190 - 200 USD/thùng, có thời điểm lên tới 242,7 USD/thùng (ngày 24-3). Không chỉ giá tăng, mức phụ thu vật lý (premium) cũng vượt 30 USD/thùng (so với dưới 10 USD trước đây), cho thấy tình trạng khan hiếm và chi phí cung ứng leo thang.