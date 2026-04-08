Nhịp sống miền Trung

Huế bắt tay “ông lớn” xây dựng Trung Quốc để giải bài toán giao thông nội đô

Trần Hòe
08/04/2026 09:50 GMT +7
Thông qua việc hợp tác với tập đoàn xây dựng Trung Quốc, TP. Huế kỳ vọng sẽ sớm tháo gỡ nút thắt về hạ tầng và giao thông nội thị.

Chiều ngày 7/4, UBND TP. Huế tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc).

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Về phía Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương có ông Nghiêm Hạo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa TP. Huế và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị.

Theo nội dung bản ghi nhớ, UBND TP. Huế và Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương thống nhất hợp tác trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị. Đồng thời, hai bên phối hợp trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế chuyên sâu và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội phù hợp với định hướng phát triển của TP. Huế.

Trong đó, hai bên sẽ tập trung nghiên cứu một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần tăng cường kết nối, giảm áp lực giao thông khu vực nội đô và tạo động lực phát triển mới cho TP. Huế trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, đồng thời là trung tâm khoa học – công nghệ và giáo dục chất lượng cao. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án hợp tác sớm được triển khai hiệu quả.

Việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới, góp phần xây dựng TP. Huế phát triển nhanh, bền vững.

