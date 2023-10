Giải pháp hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên

Ngày 20/10, tại Đắk Lắk, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên để tìm ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tại khu vực này.

Tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết: " Khu vực Tây Nguyên là 1 trong 6 vùng kinh tế lớn của đất nước, có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước. Với đặc điểm lợi thế về phát triển nông, lâm nghiệp, Tây Nguyên đã và đang trở thành vùng sản xuất một số sản phẩm nông sản chủ lực quy mô lớn".

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nguyên, luôn có sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành Ngân hàng trong việc tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy tiềm năng.

Đặc biệt, Phó Thống đốc lưu ý, hoạt động ngân hàng vẫn còn tiềm ẩn rủi ro về nguồn vốn khi huy động vốn chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn. Đến nay, huy động vốn tăng 8%, dư nợ tín dụng tăng 6%. Nhiều doanh nghiệp, người dân vẫn phản ánh gặp khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng…

Ngay từ đầu năm, NHNN đã định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm 2023 khoảng 14%-15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế; Đến cuối tháng 9/2023, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 6,92%.



Theo thống kê, tín dụng tại khu vực Tây Nguyên đến 30/9/2023 đạt trên 508.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2022 (thấp hơn so với mức tăng của toàn nền kinh tế) và chiếm khoảng 4,01% tổng dư nợ nền kinh tế; trong đó, tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn được quan tâm đầu tư với dư nợ đạt hơn 297.000 tỷ đồng, tăng 3,15% so với cuối năm 2022, chiếm tỷ trọng trên 58% tổng dư nợ của khu vực.

Đáng chú ý, tín dụng đối với các sản phẩm nông sản chủ lực, thế mạnh của vùng có mức tăng trưởng tốt, 2/3 mặt hàng thế mạnh có tốc độ tăng trưởng cao hơn so cùng kỳ 2022 (cà phê và cao su), trong đó dư nợ cho vay cà phê đạt trên 76.000 tỷ đồng, tăng 7,06% so với cuối năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 giảm 2,4%).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc đầu tư tín dụng nói chung và tại khu vực Tây Nguyên đang phải đối mặt với không ít những khó khăn trước bối cảnh các kênh huy động vốn khác chưa thực sự phát huy hiệu quả, nhất là thị trường vốn (thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán) đang tồn tại một số vấn đề và chưa phát triển tương xứng với vai trò cung ứng vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế.

06 giải pháp thúc đẩy tín dụng tại khu vực Tây Nguyên

Từ tình hình thực tế nêu trên, để phát huy tiềm năng, lợi thế của khu vực Tây Nguyên ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung triển khai một số giải pháp tín dụng cụ thể:

Một, tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, gắn việc đầu tư tín dụng ngân hàng để thực hiện các chương trình, dự án theo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Hai, tiếp tục chỉ đạo TCTD tích cực triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống ngân hàng thương mại, các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, chính sách tín dụng đặc thù đối với một số ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; cho vay đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản...). Kiểm soát rủi ro tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; kiểm soát chất lượng tín dụng và ngăn ngừa nợ xấu.

Ba, tiếp tục chỉ đạo các TCTD tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận tín dụng, chỉ đạo các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp khác để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với cả khoản vay mới và dư nợ hiện hữu; rà soát, cắt giảm phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, người dân...

Bốn, tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn thuộc các lĩnh vực, ngành nghề, trong đó có chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023.

Năm, đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm tăng cường thông tin, nắm bắt nhu cầu, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp.

Sáu, củng cố, phát triển mạng lưới và dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục trong giao dịch với khách hàng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Hội nghị kết nối NH - DN khu vực Tây Nguyên

Đề nghị ngân hàng giải ngân cho doanh nghiệp cà phê từ đầu vụ

Dưới góc độ doanh nghiệp, bà Trần Thị Lan Anh, đại diện Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu cà phê) nêu quan điểm, doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo cho những hộ nông dân ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn Tây nguyên.



Tuy nhiên, hiện nay khối doanh nghiệp SMEs đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong vấn đề tiếp cận vốn vay của các ngân hàng. Các doanh nghiệp không có đủ nguồn vốn đảm bảo thu mua và điều tiết kế hoạch dẫn tới tình trạng bị ép giá do khối lượng lớn cà phê tập trung thu hoạch vào chính vụ được bán ra trong thời gian rất ngắn.

“Doanh nghiệp cần đảm bảo nguồn vốn để thu mua cà phê cho người nông dân để sản xuất và xuất khẩu cà phê ngay từ đầu niên vụ, điều tiết hoạt động kinh doanh cũng như hỗ trợ tốt cho người nông dân phát triển cà phê theo hướng bền vững”, bà phân tích.

“25 năm qua trong quan hệ tín dụng ngân hàng, chúng tôi luôn làm tốt vai trò và trách nhiệm trong việc vay vốn tín dụng. Những đến nay chúng tôi vẫn không thấy sự thay đổi của điều kiện chính sách sản phẩm cấp tín dụng, chỉ duy nhất một phương án có tài sản đảm bảo là bất động sản bổ sung thì tăng hạn mức, thật sự là không phù hợp với một doanh nghiệp hoạt động vay vốn sản xuất kinh doanh xuất khẩu. Doanh nghiệp chúng tôi không thể cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài bởi hình thức cho vay này”, bà Lan Anh bày tỏ.

Chính vì vậy, bà đề nghị ngân hàng có chính sách cấp tín dụng theo từng ngành hàng, đặc biệt là ngành nông sản xuất khẩu; đề nghị cung cấp 1 gói tín dụng đặc thù riêng cho ngành cà phê về lãi suất, về room tín dụng, về chính sách tài sản đảm bảo để cạnh tranh với các doanh nghiệp FDI.

Đặc biệt, bà muốn đề nghị các tổ chức tín dụng ưu tiên cấp hạn mức, mở rộng hạn mức, giải ngân cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu cà phê ngay từ thời điểm đầu vụ là từ đầu tháng 10.