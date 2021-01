Giám đốc vẽ dự án "ma"chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Nguyễn Văn Quý, Giám đốc Công ty Trung Quý Huế vừa bị bắt do liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 5,43 tỷ đồng thông qua việc bán đất nền một dự án "ma".

Ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Quý (51 tuổi, nơi cư trú: khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ năm 2016-2019, Quý đại diện Công ty Trung Quý - Huế thỏa thuận góp vốn khoảng 1 tỷ đồng vào Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Song Đạt. Tại đây, Quý được giao phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng cho Dự án “Làng biệt thự vườn dầu khí” có địa chỉ tại phường Long Phước, quận 9, TPHCM do Công ty Song Đạt làm chủ đầu tư.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Quý.

Đến tháng 3/2019, Quý tự giới thiệu mình là Giám đốc Công ty Trung Quý - Huế và dẫn ông Nguyễn Ngọc Tuấn (54 tuổi) và bà Đặng Thị Len (37 tuổi), cùng ngụ TPHCM đến Dự án “Làng biệt thự vườn dầu khí” để giới thiệu đây là Dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence do Công ty Trung Quý - Huế làm chủ đầu tư.

Sau đó, Quý đại diện Công ty Trung Quý - Huế ký với ông Tuấn giấy xác nhận đặt chỗ để chuyển nhượng về việc phân phối 40.000m2 (400 nền) đất nền Dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence và nhận 6 tỷ đồng tiền ký quỹ. Tiếp đó, Quý ký với bà Len 4 giấy xác nhận đặt chỗ để mua 4 nền tại Dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence, với số tiền 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền từ ông Tuấn và bà Len thì Quý không thực hiện đúng như cam kết và lấy lý do kéo dài việc giao đất. Khi khách hàng đề nghị thanh lý hợp đồng, trả lại tiền đặt cọc thì Quý đồng ý nhưng chỉ trả cho ông Tuấn 1,5 tỷ đồng, trả bà Len 70 triệu đồng, sau đó trốn tránh không tiếp tục trả đủ số tiền còn lại.

Qua xác minh tại UBND quận 9 và Sở Xây dựng TPHCM, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn TPHCM không có dự án phát triển nhà có tên “Khu dân cư Long Phước Riverside Residence” hay “Làng biệt thự vườn dầu khí” do Công ty Trung Quý - Huế làm chủ đầu tư.