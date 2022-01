Gọi vốn thành công 355 triệu USD, một startup TMĐT được định giá 11 tỷ USD

Định giá của Bolt Financial tăng gần gấp đôi sau vòng gọi vốn mới.

Bolt Financial Inc., một công ty khởi nghiệp tạo ra các công cụ mua sắm trực tuyến với khách hàng như Forever 21 và các nhà bán lẻ khác, vừa nâng mức định giá lên 11 tỷ USD sau vòng gọi vốn mới. Thỏa thuận này giúp tăng gần gấp đôi giá trị của Bolt so với 3 tháng trước.

Trong một thông báo hôm 14/1, Bolt cho biết, vòng gọi vốn mới với tổng giá trị 355 triệu USD, được dẫn đầu bởi BlackRock. Công ty có trụ sở tại San Francisco đã huy động được gần 1 tỷ USD kể từ khi thành lập vào năm 2014.

Bolt bán phần mềm cho các nhà bán lẻ trực tuyến với tham vọng hướng tới một hệ thống thanh toán chỉ cần một cú nhấp chuột tương tự như Amazon.com. Năm 2020, công ty mở rộng sang châu Âu với hai quan hệ đối tác kinh doanh.