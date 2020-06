Startup công nghệ giáo dục Byju's chính thức trở thành "siêu kỳ lân" được định giá 10,5 tỷ USD sau vòng gọi vốn 100 triệu USD. Đây là startup giá trị thứ hai tại Ấn Độ.

Byju's cung cấp khóa học, tài liệu học tập cho học sinh tiểu học, trung học, cho những kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia và kỳ thi khảo thí quốc tế như GRE, GMAT.

Ứng dụng này sử dụng các video nhìn-và-học, nhiều hình ảnh động và kích thích tương tác. Quá trình học được xây dựng dựa theo bối cảnh và tư duy thị giác, đối lập với cách học thuộc lòng rất nhàm chán.

Một điểm quan trọng là ứng dụng này cũng điều chỉnh theo phong cách học riêng của từng người học, mời gọi họ khám phá những ý tưởng khác nhau với mục đích tạo cảm hứng cho "một tình yêu học tập suốt đời".

Byju Raveendran, nhà sáng lập và CEO Byju's

Byju's được phát triển bởi Think and Learn Pvt Ltd. Công ty này được thành lập cựu giáo viên Byju Raveendran vào năm 2011.

Năm 2006, Raveendran bắt đầu ôn luyện cho sinh sinh viên vượt qua các kỳ thi toán. Đến năm 2011, anh thành lập một công ty giáo dục với sự giúp đỡ của các sinh viên của mình cung cấp các chương trình học tập dựa trên video trực tuyến cho phân khúc K-12 cũng như các kỳ thi cạnh tranh.

Vào tháng 8/2015, sau 4 năm phát triển, công ty đã ra mắt ứng dụng học tập Byju's. Ngay sau khi ra mắt, ứng dụng đã được hơn 2 triệu sinh viên tải xuống trong vòng 3 tháng đầu tiên. Đến tháng 12/2016, ứng dụng này nằm trong số các ứng dụng tốt nhất theo xếp hạng của Google Play ở Ấn Độ.

Năm 2016, Mark Zuckerberg đã từng đầu tư 50 triệu USD cho công ty ed-tech này thông qua tổ chức từ thiện Chan Zuckerberg Initiative. Đây là công ty đầu tiên tại châu Á nhận được khoản tài trợ này.

Năm 2017, Think and Learn đã ra mắt Ứng dụng Toán học của BYJU cho trẻ em và ứng dụng Parent Connect của BYJU để giúp phụ huynh theo dõi khóa học của con mình. Đến năm 2018, ứng dụng có 15 triệu người dùng và 900.000 người dùng trả phí.



Cuối năm 2018, Think & Learn Pvt. Ltd trở thành một trong những startup công nghệ giáo dục (ed-tech) giá trị nhất thế giới – được định giá 3,6 tỉ USD. Chỉ mới gia nhập câu lạc bộ startup kỳ lân vào đầu năm 2018, trong vòng 9 tháng Byju's đã huy động được 540 triệu USD để mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Lần định giá trên cũng giúp Byju's gia nhập nhóm những công ty startup giá trị nhất của Ấn Độ cùng với Paytm, Ola và Oyo. Theo Russell Dreisenstock, người đứng đầu mảng đầu tư quốc tế của Naspers Ventures, công ty này đầu tư vào Byju's vì tin tưởng rằng sự thành công của Byju's ở Ấn Độ "sẽ vượt ra khỏi biên giới và đến với bất cứ nơi đâu mà học sinh đang tìm kiếm một hình thức giáo dục tương tác và sáng tạo bên ngoài lớp học truyền thống".

Và mới đây, Byju's đã trở thành "siêu kỳ lân" (định giá từ 10 tỷ USD) sau vòng gọi vốn mới nhất trị giá 100 triệu USD do Bond Capital dẫn đầu.

Với mức định giá 10,5 tỷ USD, Byju's hiện là startup giá trị thứ hai ở Ấn Độ, sau công ty thanh toán Paytm – startup được định giá 16 tỷ USD.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Byju's cho phép người dùng truy cập miễn phí trong 2 tháng, nhờ đó ứng dụng tăng thêm 14 triệu học viên đăng ký kể từ tháng 3.

Ấn Độ, với 260 triệu trẻ em ở độ tuổi đi học, là thị trường chính của Byju's, đóng góp phần lớn trong số 3,5 triệu thuê bao trả tiền. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2020, doanh thu hàng năm của công ty tăng lên 371 triệu USD so với con số 207 triệu USD của năm ngoái.

Byju Raveendran lớn lên tại một ngôi làng ở bờ biển phía Nam Ấn Độ, với cha mẹ là giáo viên. Tuổi nhỏ của anh gắn liền với sân bóng. Raveendran thích vui chơi bên ngoài và sau đó tự học ở nhà. Sau khi trở thành kỹ sư, anh giúp nhiều bạn bè ôn luyện và đỗ thành công vào nhiều trường quản lý và kỹ thuật hàng đầu Ấn Độ. Lớp học của Raveendran đông dần, đến mức anh bắt đầu giảng dạy cho hàng nghìn người trong các sân vận động và là một gia sư nổi tiếng.