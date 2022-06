Hà Nội: Muốn xây nhà hát trên bán đảo Quảng An, quận Tây Hồ

UBND quận Tây Hồ lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An với tỷ lệ 1/500.

Bê tông hoá một phần trung tâm bán đảo Quảng An

Khu vực đang được lấy ý kiến có tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 45.300 m2, thuộc địa giới hành chính phường Quảng An và một phần diện tích phường Tứ Liên.



Giải thích rõ hơn về đồ án quy hoạch này, UBND quận Tây Hồ cho rằng, quy hoạch chi tiết này là phù hợp với quy định quản lý theo đồ án duy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và phụ cận tỷ lệ 1/2000.

Trong đó, khuyến khích xây dựng các không gian đô thị mới hiện đại, đồng bộ, gìn giữ các công trình di tích lịch sử, mang đậm nét văn hóa dân tộc, ưu tiên phát triển các chức năng về công cộng, cơ quan, trường học.

UBND Tây Hồ muốn quy hoạch cụ thể hóa quy mô một số ô đất chức năng tại khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An.

Hình ảnh quy hoạch tổng thể. Ảnh: UBND quận Tây Hồ

Các ô đất đang được UBND quận Tây Hồ quy hoạch gồm có ô đất quy hoạch 16, 17, 19 và các tuyến đường khu vực đã được UBND Thành phố phê duyệt. Đáng chú ý, các ô đất này được người dân quen gọi là "lá phổi xanh" được người dân Tây Hồ sử dụng trồng sen, một trong những loài hoa đặc trưng của Tây Hồ.

Đầm Trị có diện tích khoảng 11.500 m2, còn ao Đầm Trị có diện tích 67.000 m2. Hồ Đầm Trị không chỉ có đất nông nghiệp mà có cả đất ở xen kẽ. Nếu như người dân Quảng An, Tây Hồ đồng nhất ý kiến và thông qua đồ án thì nơi đây sẽ "mọc" lên một nhà hát mới.

Như vậy, nếu quy hoạch này được thông qua thì "lá phổi xanh" này có thể trở thành những dự án nghìn tỷ bằng bê tông hoá.

Xây dựng nhà hát trên bán đảo Quảng An

Trước đó, vào tháng 10/2021, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và UBND quận Tây Hồ cũng đã tổ chức công bố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực hồ Tây và phụ cận (A6) tỷ lệ 1/2000 tại các ô quy hoạch 16, 17, 19 và các tuyến đường khu vực.



Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 2078 (ngày 10/5/2021) của UBND thành phố Hà Nội. Theo quyết định này, tại ô quy hoạch 19 xây dựng một nhà hát có quy mô lớn, hiện đại, tiêu biểu cho Thủ đô.

Đầm Trị, Quảng An, Tây Hồ "biến" thành nhà hát nếu được thông qua đồ án. Ảnh: Báo GT

Theo quyết định nêu trên của TP Hà Nội, đoạn đường Quảng Khánh đi qua nhà hát sẽ được thay thế, tức là phương tiện không thể đi qua đoạn phố này.

Đối với ô quy hoạch 16, 17, sẽ bổ sung 2 đoạn tuyến đường kéo dài đường giao thông trong trục không gian bán đảo Quảng An kết nối từ đường Xuân Diệu đến đường Âu Cơ (quy mô mỗi tuyến làn đường rộng 21 m, 4 làn xe); mở rộng thành phần mặt cắt ngang 2 tuyến đường giao thông trong trục không gian bán đảo Quảng An từ 19,5m (2 làn xe) lên thành 21m (4 làn xe)...

Ngoài ra, khu vực bán đảo Quảng An cũng sẽ có tuyến đường đi trùng ngõ 35 Đặng Thai Mai, từ Quảng An đến Quảng Bá. Tuyến đường này cắt 2 đường trục không gian bán đảo Quảng An tại đầu ngõ 12 Đặng Thai Mai.

Tuyến cũng đi qua vườn hoa Quảng Bá hiện hữu. Tuyến đường này đi qua đình làng Quảng Bá, Khách sạn Công Đoàn và kết thúc ở đường Quảng Bá.

Với việc quy hoạch xây dựng nhà hát, một đoạn đường Quảng Khánh sẽ bị thay thế, phương tiện sẽ di chuyển bằng tuyến đường quy hoạch mới phía Đông Bắc Đầm Trị. Đây là tuyến đường nối Đặng Thai Mai, qua Đầm Trị, đi trùng ngõ. Hiện UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) đang công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án này.