Hà Nội: Thưởng Tết 2022 cao nhất 400 triệu đồng/người

Tại Hà Nội, mức thưởng Tết 2022 cao nhất là 400 triệu đồng/người và thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp tại Hà Nội gặp khó khăn, do đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 giảm nhẹ so với năm 2021. Đây là đánh giá của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hà Nội trong báo cáo tiền lương năm 2021, thưởng tết năm 2022.

Đó là kết quả do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổng hợp trên cơ sở báo cáo của 6.227 doanh nghiệp.

Đối với công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 900.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.200.000 đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022 bình quân: 3.200.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 23.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch, bình quân là 500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022 bình quân ,là 3.400.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 28.500.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 670.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65.000.000 đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022 bình quân là 3.700.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp vốn nước ngoài, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 650.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 350.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Nhâm Dần bình quân là 4.200.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 322.000.000 đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người.