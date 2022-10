Hàng hải tăng trưởng, doanh nghiệp báo lãi lớn

Trong bối cảnh nền kinh tế đang dẫn hồi phục nhờ các chính sách từ Chính phủ, hàng hoá thông qua các cảng biển tăng trưởng mạnh, một số doanh nghiệp vận tải biển báo lãi.

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 8 tháng năm 2022 ước là 495,8 triệu tấn, bật tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 121,56 triệu tấn, tương đương cùng kỳ năm 2021. Hàng nhập khẩu ước đạt 142,869 triệu tấn, tiếp tục nối đà giảm 7%. Còn hàng nội địa ước đạt 229,936 triệu tấn, giữ đà tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, hàng container thông qua cảng biển 8 tháng năm 2022, ước đạt 17,059 triệu TEUs, nhích tăng 2% so với cùng kỳ. Hàng xuất khẩu ước đạt 5,643 triệu TEUs, tăng 4% so với cùng kỳ; hàng nhập khẩu ước đạt 5,818 triệu TEUs tăng mạnh 6%. Còn hàng nội địa ước đạt 5,598 triệu TEUs giảm 3% so với cùng kỳ.

Cảng biển Hải Phòng đang hoạt động ổn định. Ảnh: TA

Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (Vosco) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 154,1 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2021.

Báo cáo cho thấy, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Vosco ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 566,2 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường vận tải biển diễn biến khó lường nhưng nhìn chung, mặt bằng cước được duy trì ở mức tương đối tốt. Vosco đã ký được hợp đồng với mức cước tương đối cao cho một số tàu hàng khô. Thị trường tàu container cũng khởi sắc hơn so với cùng kỳ nên 2 tàu container hoạt động hiệu quả hơn.

Đại diện Vosco cho biết: "Từ cuối quý 2 trở đi, kết quả kinh doanh của đội tàu dầu có hiệu quả khá cao, đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận chung của công ty".

Ngoài Vosco báo lãi, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) cũng ghi nhận lợi nhuận toàn khối ước đạt 1.858 tỷ đồng (gấp hơn 4 lần cùng kỳ 2021 và đạt 144% kế hoạch 2022).

Tương tự, Công ty CP Vận tải biển Vinaship cũng có kết quả hết sức khả quan. Báo cáo tài chính quý III năm 2022 của Vinaship ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 79,59 tỷ đồng và tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 63,7 tỷ đồng, giảm hơn 7%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 273 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.