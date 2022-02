Hàng không đang phục hồi mạnh mẽ trong tháng 2/2022

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 2/2022, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam điều hành 60,5 nghìn chuyến tới các sân bay, tăng 157% so với tháng 2/2021.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong tháng 2/2022 có 13,2 nghìn chuyến bay quá cảnh, tăng 67,4% so cùng kỳ năm trước. Lượng khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước đạt hơn 6,1 triệu khách, tăng 57,8% so với tháng 2/2021.

Trong đó, có 105 nghìn khách quốc tế, tăng 350% so với tháng 2/2021. Khách nội địa đạt hơn 6 triệu, tăng 56,1% so với tháng 2/2021. Hàng hóa thông qua đạt 113 nghìn tấn, tăng 27,6% so với tháng 2/2021.

Cũng trong tháng 2/2022, các hãng hàng không nội địa vận chuyển hơn 3 triệu khách, tăng 56,8% so với tháng 2/2021. Trong số này có 39,4 nghìn khách quốc tế, gần 3 triệu khách nội địa.

Giai đoạn Tết Nguyên đán vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến, vượt dự báo.

Hành khách tới sân bay Nội Bài trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: CTV

Tại một số thời điểm có hiện tượng ùn tắc do quá tải, đặc biệt tại Tân Sơn Nhất. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết bất thường ảnh hưởng tới việc cất hạ cánh vào một số thời điểm trong Tết tại các cảng hàng không phía Bắc như: Vinh (tỉnh Nghệ An), Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), Nội Bài (Hà Nội) gây gián đoạn hoạt động, điều chỉnh lịch bay, ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại của hành khách và hoạt động của cả dây chuyền hàng không.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách đi các tỉnh thành phía Nam sau kỳ nghỉ Tết, từ 7/2 đến 10/2, Vietnam Airlines cũng đã quyết định tăng gần 200 chuyến bay trên các đường bay giữa TP.HCM và Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quảng Nam, Đồng Hới, Quy Nhơn, Đà Lạt, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Tuy Hòa.

Hiện vé đã được mở bán rộng rãi và hành khách có thể dễ dàng mua trên trang web, ứng dụng di động và các phòng vé, đại lý chính thức của hãng trên toàn quốc. Vietnam Airlines cho biết, đây là đợt tăng tải bổ sung mới nhất trong dịp Tết năm nay của Vietnam Airlines.

Nhằm triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước; trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Bộ GTVT đồng ý việc thông báo và cấp phép bay cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước mà không yêu cầu bất kỳ văn bản xét duyệt nhân sự.

Tính đến ngày 07/02/2022, tình hình vận chuyển công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài như sau:

Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 07/02/2022, các hãng hàng không nước ngoài đã thực hiện 36 chuyến bay thường lệ và không thường lệ, vận chuyển 2055 hành khách là người Việt Nam từ Đài Loan, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Trung Đông (UAE, Thổ Nhĩ Kỳ) về nước.