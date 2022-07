Hàng loạt vụ chết người do máy phát điện, EVN ra khuyến cáo

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi khuyến cáo đối với người dân về việc sử dụng máy phát điện trong gia đình. Trong đó đưa ra 5 cảnh báo cho người tiêu dùng để tránh nguy hiểm khi sử dụng máy phát điện.

Hàng loạt vụ chết người do máy phát điện, EVN dẫn cảnh báo

Cụ thể, EVN đề nghị người dân không sử dụng máy phát điện trong nhà và khu vực có không gian kín. Bởi, khi hoạt động, máy phát điện sẽ thải ra các khí độc như CO và CO2, đây là các loại khí không màu, không mùi nên khó nhận biết nhưng lại rất nguy hiểm, có thể dẫn tới nguy hiểm tính mạng.

EVN lý giải khi máy phát điện hoạt động, nếu cảm thấy chóng mặt, đau đầu, buồn nôn thì nên ra ngoài ngay lập tức và tìm kiếm không gian thoáng đãng, trong lành để hít thở. Do vậy, không nên sử dụng máy phát điện trong nhà và trong các khu vực có không gian kín như tầng hầm, nhà để xe…

EVN khuyến cáo người dân sử dụng máy phát điện sau vụ ngộ độc khí CO và CO2 khiến 6 người trong gia đình ở Bình Dương tử vong (Ảnh Báo Lao động).

Thứ hai, EVN khuyến cáo người dân không vận hành máy phát điện dưới trời mua, lưu ý khi vận hành dưới trời nồm, ẩm ướt.

Bởi nước và không khí ẩm, nồm là môi trường nguy cơ cao làm dẫn điện hoặc phóng điện bề mặt nên không được vận hành máy phát điện trực tiếp dưới trời mưa hoặc khi trời nồm, ẩm ướt nhằm hạn chế tối thiểu tai nạn điện do điện giật. Nên đặt máy phát điện trên một bề mặt phẳng và khô ráo, thông thoáng không khí.

EVN nghiêm cấm người dân nối máy phát điện trực tiếp vào ổ cắm trên tường, bởi hành động nay có thể làm dòng điện từ máy phát điện chạy ngược trở lại vào lưới điện, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng, người sửa chữa điện trong lúc mất điện lưới, đồng thời có thể làm hư hại các thiết bị điện trong nhà.

Nếu cần có nguồn điện dự phòng thường xuyên từ máy phát điện thì phải lắp đặt kèm theo một công tắc chuyển nguồn để đảm bảo an toàn.

EVN đề nghị người dân sử dụng, lưu trữ các nhiên liệu cho máy phát điện được an toàn, ở nơi khô ráo, thoáng mát, xa nhà, vật liệu dễ cháy và các nhiên liệu khác.

EVN khuyến cáo trên thị trường có nhiều loại máy phát điện khác nhau, người dân cần tìm hiểu những loại máy phát điện của những nhà sản xuất có tiếng trên thị trường. Lựa chọn những nhà phân phối chính hãng, uy tín để mua loại máy có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nếu mua loại máy phát điện có công suất nhỏ hơn nhu cầu sử dụng thì có thể gây tổn hại cho các thiết bị điện, máy phát điện cũng như tính mạng của người sử dụng.

Gần đây, liên tiếp các vụ tai nạn chết người do ngộ độc khí CO và CO2 gây ra ở Thái Nguyên và tại Bình Dương. Đáng nói, tại Bình Dương, vụ tai nạn ngạt khí do máy phát điện gây ra cướp đo sinh mạng của 6 người trong một gia đình. Điểm chung, các nạn nhân đều bị ngộ độc khí CO2 và CO do máy phát điện sinh ra trong quá trình hoạt động. Các nạn nhân trước đó đều sử dụng máy phát điện cho gia đình nhưng để trong phòng kín, nơi khí CO2 và CO không thoát ra được, gây ngộ độc cho người dùng.