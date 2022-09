Hãng thép lớn nhất châu Âu ArcelorMittal ngừng lò cao ở Ba Lan

ArcelorMittal, hãng thép lớn nhất châu Âu, sẽ ngừng hoạt động sản xuất tại lò cao 3 ở Dąbrowa Górnicza (Ba Lan) vào cuối tháng 9/2022, trong bối cảnh nhu cầu thấp và giá năng lượng tăng vọt. Với việc ngừng lò cao này, công suất của ArcelorMittal sẽ giảm đi 2.2 triệu tấn/năm.

“Chúng tôi nhận thấy sự suy giảm về nhu cầu và điều này dẫn tới lượng thép đặt hàng thấp hơn mức công suất tối thiểu của 2 lò cao”, Van De Velde, Tổng Giám đốc ArcelorMittal chi nhánh Ba Lan, cho hay. Việc ngừng lò cao này khiến công suất tại nhà máy Ba Lan giảm về 2.3 triệu tấn/năm, theo ước tính của Argus.



Công ty cũng cho biết các hãng thép châu Âu đang phải chịu chi phí sản xuất kỷ lục sau lệnh trừng phạt của EU với than đá của Nga và việc Nga giảm vận chuyển khí đốt sang châu Âu. Do đó, các hãng thép này đang muốn nhập khẩu thép từ bên ngoài, những nơi có chi phí mua than thấp hơn. Giá than cốc cao cấp từ Australia trung bình ở mức 410.7 USD/tấn trong 8 tháng đầu năm nay, cao gấp nhiều lần so với mức 153.1 USD/tấn của cùng kỳ năm 2021 và 130.3 USD/tấn trong năm 2020.

Trước đó, ArcelorMittal cũng thông báo sẽ đóng cửa một lò cao tại Bremen, Đức, từ cuối tháng 9 cho đến khi có thông báo mới.

Các hãng thép châu Âu đã giảm công suất hơn 16 triệu tấn/năm

Cho tới nay, các hãng thép châu Âu đã giảm hơn 16 triệu tấn công suất sản xuất thép thô hàng năm.

Châu Âu hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng. Các động thái cắt giảm nguồn cung khí đốt từ Nga đã gây ra nhiều thiệt hại cho châu Âu. Với giá năng lượng ngày càng tăng, nhiều nhà máy không thể tiếp tục hoạt động. Ngày càng nhiều nhà sản xuất thép châu Âu đang giảm bớt quy mô hoặc đóng cửa nhà máy sản xuất vì đà tăng mạnh của giá năng lượng.

Trước đó, vào đầu tháng 8, nhà máy Aperam của Bỉ đã đóng cửa cơ sở ở Genk. Ngay sau đó, họ giảm sản lượng tại nhà máy Chatelet của mình.

Gần đây hơn, công ty Acrinox của Tây Ban Nha tuyên bố sẽ cắt giảm sản lượng và đưa khoảng 85% nhân viên vào làm việc thời vụ. Rõ ràng, mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào các nhà sản xuất lớn khác của châu Âu, nhiều nhà sản xuất trong số họ có nhiều động lực để cắt giảm sản lượng và vận hành.

Không riêng gì ngành thép, cuộc khủng hoảng năng lượng đang tác động ngày càng rộng tới nhiều ngành công nghiệp. “Cuộc khủng hoảng hiện tại đang khiến các doanh nghiệp phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn, cắt giảm sản xuất hoặc đóng cửa hoàn toàn nếu không được hỗ trợ sớm”, MakeUK nhận định.