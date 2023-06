HDBank đăng ký bán ra 8 triệu cổ phiếu của hãng Hàng không Vietjet

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank; HoSE: HDB) vừa đưa ra Nghị quyết về việc thoái vốn một phần khỏi hãng Hàng không VietJet

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank; HoSE: HDB) đăng ký bán ra 8 triệu cổ phiếu. HDBank Thông báo rõ số cổ phiếu VJC được bán ra lần này sẽ được “bán với mức giá phù hợp nhất nhằm mang lại giá trị cao nhất cho Ngân hàng HDBank”.

Nếu tính theo mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/6 của cổ phiếu VJC tại mức 94.800 đồng/cổ phiếu, giao dịch này có thể giúp Ngân hàng HDBank thu về hơn 758 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu HDBank nắm giữ trước khi giao dịch là hơn 26,8 triệu cổ phiếu - tương ứng 4,95% vốn điều lệ. Sau khi đăng ký bán ra thành công, HDBank giảm tỷ lệ sở hữu xuống 3,47% (còn hơn 18,8 triệu cổ phiếu).

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 28/6 đến 25/7/2023 theo phương thức Thoả thuận hoặc Khớp lệnh qua sàn. Mục đích thực hiện giao dịch là thực hiện lộ trình giảm đầu tư ngoài ngành.

Diễn biến giá cổ phiếu VJC và khối lượng giao dịch khớp lệnh từ đầu năm 2023 tới nay

Nhìn lại kết quả kinh doanh quý I/2023 của HDBank, Ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 19,7% so với cùng kỳ, đạt hơn 4.840 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 11,3% lên 677 tỷ đồng. Lãi trước thuế hơn 2.742 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.193 tỷ đồng, đều tăng hơn 8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, số dư nợ xấu của HDBank tăng từ 4.400 tỷ đồng cuối năm 2022 lên 5.300 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,6% lên 1,8%.

Còn về hãng Hàng không Vietjet, Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 12.898 tỷ đồng và 173 tỷ đồng. Trong ba tháng đầu năm, Vietjet đã khai thác an toàn 31.3000 chuyến bay, vận chuyển gần 5,4 triệu lượt hành khách, tăng 57% và 75% so với quý I/2022. Tổng tài sản Vietjet đạt hơn 69.200 tỷ đồng. Chỉ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu một lần. Chỉ số thanh khoản 1,3 lần. Cả hai đều nằm ở mức an toàn trong ngành hàng không.