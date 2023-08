Hé lộ liên danh trúng gói thầu hơn 1.400 tỷ thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất ký hợp đồng với liên danh nhà thầu trúng gói thầu số 21 với giá hơn 1.400 tỷ đồng thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đó, liên danh nhà thầu gồm có Công ty CP Lizen (HoSE: LCG), Công ty CP Hải Đăng, Công ty CP Xây lắp 368 và Tổng công ty Xây dựng số 1 (UpCOM: CC1).



Sau khi ký kết hợp đồng, các nhà thầu sẽ tham gia thi công gói thầu số 21 (đoạn từ Km6+200 - Km16+000 thuộc dự án Đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1).

Liên danh các nhà thầu trên trúng gói thầu số 21 với giá hơn 1.400 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là gần 3 năm và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau khi hoàn thành sẽ đầu nối với các tuyến cao tốc kết nối với sân bay Long Thành. Ảnh: TA

Ngoài ra với các gói thầu xây lắp còn lại của dự án thành phần 1, Ban Quản lý dự án vẫn đang tiếp tục hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 dài 53,7km (qua địa bàn tỉnh Đồng Nai khoảng 34,2km; đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19,5km). Tổng mức đầu tư khoảng trên 17.800 tỷ đồng và được chia thành 3 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 (Km0 - Km16) do UBND tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư với chiều dài khoảng 16km; Dự án thành phần 2 (Km16 - Km 34+200) do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản (Ban QLDA 85 đại diện chủ đầu tư) với chiều dài khoảng 18,2km; Dự án thành phần 3 (Km 34+200 - Km 53+700) do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư với chiều dài khoảng 19,5km.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.190 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.333 tỷ đồng.

Đối với dự án thành phần 3 đoạn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng tày có điểm đầu tại Km34+200, tại đường Tô Đình Nguyệt, xã Phước Bình (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), giáp ranh với địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu. Điểm cuối tại nút giao QL56 thuộc xã Hòa Long (TP.Bà Rịa).

Trong đó giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô 4 - 6 làn xe theo từng đoạn tuyến. Còn giai đoạn hoàn thiện tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được mở rộng quy mô 6-8 làn xe. Trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ xây dựng 2 nút giao quan trọng gồm nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành.