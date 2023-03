Hé mở chân dung công ty bất động sản vừa hút gần 4.700 tỷ đồng trái phiếu

Thống kê của tổ chức chứng khoán VNDirect cho biết, năm 2023, ước tính giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp vào khoảng 252.000 tỷ đồng tăng 64% so với cùng kỳ. Trong đó, quý I/2023 sẽ có khoảng 31 nghìn tỷ đồng giảm 41% so với cùng kỳ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn.

Tuy nhiên áp lực đáo hạn sẽ tăng mạnh trong quý II và quý III/2023 với giá trị lần lượt khoảng 76,5 nghìn tỷ đồng tăng 120% so với cùng kỳ và 83.000 tỷ đồng tăng 39% so với cùng kỳ. Nhưng sau giai đoạn thách thức sắp tới, lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn sẽ giảm về mức 61 nghìn tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ trong quý 4/2023.

Trong đó, nhóm doanh nghiệp Bất động sản là chiếm tỷ trọng lớn nhất với 43% tổng giá trị đáo hạn trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023, tương đương 107.700 tỷ đồng tăng 76,2%.